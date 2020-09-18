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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Определились финалисты Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал финалистом Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в ночь на пятницу, 18 сентября. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В овертайме победу «молниям» принес точный бросок Энтони Сирелли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 46 бросков, был признан второй звездой матча. Его соотечественник форвард «Тампы» Никита Кучеров, записавший на свой счет результативную передачу, стал третьей звездой поединка.

Таким образом, определилась пара финалистов Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй» поборется за трофей с «Даллас Старс». Решающая серия стартует 23 сентября.

В составе «Тампы» выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. В составе «Далласа» — Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов.

Нью-Йорк Айлендерс
1:2ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
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