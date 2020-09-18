Определились финалисты Кубка Стэнли

Источник: AFP 2020

Встреча прошла в ночь на пятницу, 18 сентября. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В овертайме победу «молниям» принес точный бросок Энтони Сирелли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fxCkTpMCP7o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 46 бросков, был признан второй звездой матча. Его соотечественник форвард «Тампы» Никита Кучеров, записавший на свой счет результативную передачу, стал третьей звездой поединка.

Таким образом, определилась пара финалистов Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй» поборется за трофей с «Даллас Старс». Решающая серия стартует 23 сентября.