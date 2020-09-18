Как Овечкина поздравляли с юбилеем. Теплые слова от жены, друзей, музыкантов, актеров и «Миссис Россия»
Ови любят все.
Ови любят все.
В четверг 35-летний юбилей праздновал самый популярный российский хоккеист Александр Овечкин. В этот день форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России получил сотни поздравлений, в том числе, в социальных сетях. Sport24 собрал теплые слова в адрес Ови от его близких и друзей.
«Александру Овечкину — 35. Поздравляем с днём рождения нашего легендарного нападающего, трёхкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли!».
«Подняли архивы в честь 35-летия двукратного чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина в составе
«С днём рождения, любимый мой! Я желаю тебе, самое главное, здоровья! Спасибо тебе за наших сыновей и за твоё трепетное отношение к нам! И спасибо родителям, что воспитали тебя таким достойным человеком, умеющим расставлять приоритеты и ценить самое важное, что есть в этом мире — свою семью».
«Братан, с Днём Рождения! Самое главное здоровья тебе и твоим близким! Оставаться всегда улыбчивым и позитивным! И, конечно, чтоб все твои желания исполнились! А все остальное я тебе сказал! Ещё раз с Юбилеем!».
«С днём рождения, бро! Ты настоящий русский воин! Здоровья, удачи и новых рекордов!».
«Сегодня День Рождения Великого Русского Хоккеиста Александра Овечкина. Саша, ты сегодня — брэнд, которым гордится вся страна! Будь счастлив».
«Думаю, пора освежить мой фотоальбом, а то приходится использовать старые фото. Помню хорошо этот день, я долго объяснял Сане как играть в настольный теннис, а он послушал и случайно меня обыграл. Именинник весь соткан из талантов, и далеко не только спортивных, поэтому, уверен, его жизнь после спорта будет не менее увлекательной. Саня, спасибо за вдохновение для нескольких поколений в нашей стране, многие пацаны просто хотят быть “как ты”, а это дорого стоит! С днем рождения!».
«Поздравляем Нашу Легенду — Александра Овечкина — с Юбилеем! Здоровья! Удачи! Побед! Мы играли с Александром в благотворительный баскет! Ну, что, скажу я Вам… Если он ТААААК играет в баскет, то как он гениально тогда играет в хоккей! С Днём Рождения, наш Русская Рокетс! Сталь! Молот! Наковальня! Человечище!».
«Наш дорогой друг. Поздравляем тебя с днём рождения! Несколько раз переписывала поздравление, и поняла как сложно придумать пожелание тебе! Ведь ты настоящий счастливчик, все главные победы ты одержал и ещё многие впереди. Тебя любит самая красивая жена, твои сыновья, родители, друзья и миллионы людей по всему миру. Ты лучший в своей работе! Пример для многих! Я желаю, чтобы ты и твои близкие всегда были здоровы. И еще желаем вашей семье маленькую доченьку. Обнимаем. С твоим праздником, с твоим днём!».
«С юбилеем! До юбилея ты уже был большой, а после — ты просто гранд Ови! Лав ю бро!».
«С днем рождения, Чемпион».
«С днем рождения, мой лучший друг».