Единственные Кубки Стэнли «Далласа» и «Тампы». Скандал в финале и великолепный Хабибулин

Источник: AP 2020

В плей-офф Национальной хоккейной лиги определились команды, которые в финальной серии разыграют Кубок Стэнли 2020 года. Это «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Звёзды» в финале Западной конференции сломили сопротивление «Вегас Голден Найтс» (4−1), а «молнии» на Востоке превзошли «Нью-Йорк Айлендерс» (4−2). Финальная серия начнётся 20 сентября. Все матчи будут сыграны в Эдмонтоне.

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Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз в истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2−4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб перебрался в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на просто «Старз».

«Лайтнинг» в третий раз в истории клуба вышли в финал Кубка Стэнли. В 2004 году «молнии» стали обладателями трофея, обыграв в решающей серии «Калгари Флэймз» (4−3). Спустя 11 лет «Тампа-Бэй» уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2−4). «Чемпионат» предлагает освежить в памяти, как «Даллас» и «Тампа» завоевали свои единственные Кубки Стэнли в истории.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

«Даллас» нанял Хичкока и совершил ряд судьбоносных сделок на рынке

Перед сезоном-1993/1994 клуб перебрался в Даллас, и в первый год на новом месте команда показала отличный результат, финишировав с 97 очками в регулярном чемпионате, но в плей-офф проиграла в полуфинале конференции «Ванкувер Кэнакс». В следующем сезоне в игре «Далласа» наступил спад, а сезон-1995/1996 завершился настоящим провалом — 66 очков в 82 матчах.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

В команде начались масштабные преобразования. Старший тренер и генеральный менеджер Боб Гейни решил оставить за собой только управленческие обязанности, а на пост главного тренера был приглашён Кен Хичкок. Путём обменов, самым удачным из которых стал трейд защитник Сергея Зубова, «Даллас» значительно усилился. Российский защитник был выменян из «Питтсбург Пингвинз» в 1996 году, примечательно, что взамен «Старз» отдали Кевина Хэтчера — родного брата капитана команды Дериана Хэтчера.

Через год «Даллас» подписал несколько свободных агентов, в том числе голкипера Эда Бельфора. В сезоне-1997/1998 «Звёзды» финишировали первыми в регулярном чемпионате НХЛ, но в плей-офф уступили в финале конференции «Детройт Ред Уингз». Перед сезоном-1998/1999 был подписан контракт с Бреттом Халлом, который и стал последней составной частью для создания команды-чемпиона. «Даллас» второй год кряду оказался лучшим в регулярном чемпионате, а в плей-офф последовательно обыграв «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш» и в финале «Баффало Сэйбрз», завоевал Кубок Стэнли.

Обладатели Кубка Стэнли 1999 года — «Даллас Старз»

Вратари: Эд Белфор, Роман Турек.

Защитники: Дэриан Хэтчер, Крэйг Людвиг, Дэррил Сидор, Ричард Матвийчук, Сергей Зубов, Шон Чамберс.

Нападающие: Майк Модано, Брайан Скрудлэнд, Дерек Плант, Ги Карбонно, Джо Ньюиндайк, Джон Сим, Блэйк Слоан, Майк Кин, Дэйв Рэйд, Джейми Лангенбруннер, Пэт Вербик, Бретт Халл, Йере Лехтинен, Грант Маршалл, Бенуа Ходж, Тони Хркач.

Руководство: Томас Хикс (председатель, владелец), Джим Лайтс (президент), Боб Гейни (вице-президент, генменеджер), Кен Хичкок (главный тренер), Дуг Джарвис, Рик Уилсон (тренеры).

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Скандальный гол Бретта Халла в шестом матче финала

Лицом той команды был великий нападающий Майк Модано. Легендарный форвард был задрафтован под первым номером в 1988 году, ещё «Миннесотой Норт Старз». А в сезоне-1998/1999 28-летний Модано стал лучшим бомбардиром команды в регулярке, набрав 81 (34+47) очко в 77 матчах.



Халл попал в «Даллас» аккурат перед триумфальным сезоном. 2 июля 1998 года Бретт подписал трёхлетний контракт с на общую сумму в $ 17 млн. В «Далласе» Бретт набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ, а в победном плей-офф забил один из самых обсуждаемых голов в истории Кубков Стэнли.



Решающим в финальной серии оказался шестой матч, в третьем овертайме которого Халл отправил победную шайбу в ворота Доминика Гашека. Финал закончился скандальным образом — Бретт добил шайбу в ворота Гашека уже в тот момент, когда он находился в площади ворот.

Хоккей НХЛ 2019-2020 Финал, 20.09.2020, 2:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз -

Уставшие игроки «клинков» не стали сразу же требовать у судей просмотра эпизода, и спохватились слишком поздно — Кубок Стэнли уже был вручён Хэтчеру. Руководители НХЛ оправдали решение засчитать взятие ворот следующим образом: «Атакующий игрок контролировал шайбу и мог находиться в площади ворот». Вот только неувязка ситуации заключается в том обстоятельстве, что по правилам того времени нахождение атакующего игрока в площади ворот считалось нарушением.



«Судьи почему-то отказались посмотреть повтор, хотя было видно, что коньки Халла были в площади ворот. Это какой-то кошмар!» — негодовал после матча главный тренер «Баффало» Линди Рафф. В 1999-м видеоарбитров ещё не было, и судьи сами ездили смотреть спорные моменты по телевизору, но в тот раз просмотром они не воспользовались.



Впрочем, сам Халл позже заверял, что лига сообщила клубам об изменениях в правилах по ходу сезона: «Видимо, в НХЛ решили, что никто кроме клубов не должен знать об этом.



Они изменили правило и сообщили, что гол из площади ворот будет засчитан, если игрок заехал туда с шайбой. Но сейчас людям уже сложно что-то доказать».

Ирония судьбы для тренера Тортореллы и защитник Сидор в качестве связующего звена

«Тампа» выиграла единственный Кубок Стэнли к настоящему моменту пятью годами позже «Далласа». Это произошло в 2004 году, когда «молниями» руководил легендарный американский тренер Джон Торторелла. Ирония судьбы заключается в том, что свой нынешний поход в финал «Лайтнинг» начали с победы в первом раунде плей-офф над «Коламбус Блю Джекетс», который на протяжении последних лет возглавляет Торторелла.



16 лет назад «Тампа» стала настоящим открытием сезона. «Молнии» показали комбинационный и атакующий хоккей, ярко выделявшийся на фоне защитных схем других клубов лиги. Настоящими лидерами «Тампы» стали нападающие Мартен Сен-Луи, Брэд Ричардс, Винсент Лекавалье и непробиваемый голкипер Николай Хабибулин.

По итогам сезона Сен-Луи стал самым результативным игроком лиги и обладателем «Харт Трофи», а «молнии», не остановившись на достигнутом в регулярке, одолели в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс», «Филадельфия Флайерз» и «Калгари Флеймз», впервые в истории завоевав Кубок Стэнли. Примечательно, что связующим звеном между победами «Далласа» и «Тампы» стал защитник Сидор, выигравший кубок в 1999 году со «звёздами», а в 2004-м уже с «молниями».

Обладатели Кубка Стэнли 2004 года — «Тампа-Бэй Лайтнинг»



Вратари: Николай Хабибуллин, Джон Грэм.



Защитники: Джейссен Каллимор, Павел Кубина, Кори Сарич, Дэн Бойл, Брэд Лукович, Нолан Пратт, Дэррил Сидор.



Нападающие: Винсент Лекавалье, Мартин Цибак, Брэд Ричардс, Эрик Перин, Тим Тэйлор, Дэйв Андрейчак (капитан), Бен Клаймер, Крис Дингмэн, Руслан Федотенко, Мартен Сен-Луи, Дмитрий Афанасенков, Фредрик Модин, Андре Руа, Кори Стиллмэн.



Руководство: Уильям Дэвидсон (владелец), Рональд Кэмпбэлл (президент), Джей Фистер (вице-президент, генменеджер), Джон Торторелла (главный тренер), Крэг Рэмсей, Джефф Риз (тренеры).

Главный дубль в карьере Руслана Федотенко

После пяти матчей финальной серии между «Тампой» и «Калгари» счёт в противостоянии был 3−2 в пользу «огоньков». «Флэймз» находились всего в одном шаге от заветного трофея, но сделать его им так и не удалось. Хотя судьба шестого матча решилась только во втором овертайме, когда уже на первой минуте пятого периода матча отличился Сен-Луи. Шайба канадского форварда позволила «молниям» перевести финал в решающий матч, главным героем которого довелось стать украинскому форварду Руслану Федотенко.

Подопечные Тортореллы выиграли седьмую встречу со счётом 2:1, а Руслан стал автором обеих шайб команды. Благодаря этому дублю Федотенко с 12 голами в плей-офф догнал лучшего снайпера «Тампы» Ричардса. Впрочем, главная звезда «Калгари» — Джером Игинла — забил на гол больше и стал самым лучшим снайпером плей-офф-2004.



«В третьей игре финала получил сотрясение мозга. Очень сильное. Я забыл всё, что произошло за последние два года. Пришёл в себя в раздевалке, меня спросили: “Ты знаешь, где ты? — В Филадельфии. — Нет, ты в “Тампе”, мы играем в финале плей-офф”. Я смеюсь: “Что вы мне говорите, “Тампа” никогда не попадает в плей-офф. Какой ещё финал?!” Память вернулась, я пропустил один матч, а дальше снова играл», — спустя девять лет делился воспоминаниями Федотенко в интервью «Чемпионату».

Любопытно, что на тот момент «Тампа» стала лишь второй командой в истории лиги, которой удалось победить в финальной серии, уступая 2−3. В 2001 году подобное удалось «Колорадо» в противостоянии с «Нью-Джерси». Ещё более любопытно, что оба раза в составе победителей был ветеран, проведший в НХЛ 22 сезона и ни разу не выигрывавший Кубок Стэнли. В «Эвеланш» таким был Рэй Бурк, а в «Лайтнинг» — 40-летний капитан Дэйв Андрейчак.

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Трое россиян выиграют свой первый Кубок Стэнли

В предстоящем финале примут участие шесть российских игроков, что является вторым результатом в истории отечественного хоккея в Кубке Стэнли. От Востока выиграть кубок могут три представителя «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. От Запада вышли в финал голкипер «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Василевский и Кучеров уже имели шанс поднять над головой главный трофей в истории мирового клубного хоккея. Но в 2015 год «молнии» уступили «Блэкхоукс». Из той команды в нынешнем составе выступают девять человек: голкипер Василевский, защитники Виктор Хедман, Брэйдон Коберн, нападающие Стивен Стэмкос (в этом плей-офф ещё не играл), Кучеров, Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.

В свою очередь россияне из «Далласа» впервые получат возможность принять участие в финале плей-офф. В любом случае совершенно точно известно, что трое российских игроков выиграют дебютный в карьере Кубок Стэнли и навечно впишут свои имена в историю Национальной хоккейной лиги.