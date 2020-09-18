10 главных голов в карьере Александра Овечкина
Не просто красивые, но и важные для него шайбы.
Не просто красивые, но и важные для него шайбы.
Александру Овечкину уже 35 лет — возраст, в котором многие игроки уже заканчивают свои карьеры. Но капитан «Вашингтона» еще далек от пенсии — в конце концов, ему еще несколько сезонов гнаться за Гретцки.
Накануне Овечкин отпраздновал свой день рождения — и это отличный повод вспомнить те голы, которые действительно важны для него. В рейтинг от русскоязычного канала НХЛ вошли:
• первый гол в НХЛ — в ворота «Коламбуса»;.
• победная шайба за минуту с небольшим до конца третьего матча серии с «Питтсбургом» в Кубке Стэнли-2018;.
• победный гол в матче с «Флоридой» в январе 2011-го;.
• красота в матче с «Монреалем» по ходу сезона-2008/09;.
• третий выбитый полтинник в сезонах НХЛ и запоминающееся празднование гола «Тампе»;.
• отличная техника в игре против «Нью-Джерси» по ходу сезона-2014/15;.
• Овечкин удивил Лундквиста броском с колен в плей-офф-2015;.
• еще одна шайба, которую игроки «Рейнджерс» хотели бы забыть;.
• легендарный гол «Финиксу» — лучшая шайба в истории НХЛ по версии ESPN;.
• 700-й гол Александра — в ворота «Нью-Джерси».