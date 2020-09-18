10 главных голов в карьере Александра Овечкина

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Александру Овечкину уже 35 лет — возраст, в котором многие игроки уже заканчивают свои карьеры. Но капитан «Вашингтона» еще далек от пенсии — в конце концов, ему еще несколько сезонов гнаться за Гретцки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DiBq5mtufPs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Овечкин отпраздновал свой день рождения — и это отличный повод вспомнить те голы, которые действительно важны для него. В рейтинг от русскоязычного канала НХЛ вошли:

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

• первый гол в НХЛ — в ворота «Коламбуса»;.

• победная шайба за минуту с небольшим до конца третьего матча серии с «Питтсбургом» в Кубке Стэнли-2018;.

• победный гол в матче с «Флоридой» в январе 2011-го;.

• красота в матче с «Монреалем» по ходу сезона-2008/09;.

• третий выбитый полтинник в сезонах НХЛ и запоминающееся празднование гола «Тампе»;.

• отличная техника в игре против «Нью-Джерси» по ходу сезона-2014/15;.

• Овечкин удивил Лундквиста броском с колен в плей-офф-2015;.

• еще одна шайба, которую игроки «Рейнджерс» хотели бы забыть;.

• легендарный гол «Финиксу» — лучшая шайба в истории НХЛ по версии ESPN;.