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21:44 (мск), источник: Sports.Ru

10 главных голов в карьере Александра Овечкина

Не просто красивые, но и важные для него шайбы.

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16
фотографий
16
фотографий

Александру Овечкину уже 35 лет — возраст, в котором многие игроки уже заканчивают свои карьеры. Но капитан «Вашингтона» еще далек от пенсии — в конце концов, ему еще несколько сезонов гнаться за Гретцки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Овечкин отпраздновал свой день рождения — и это отличный повод вспомнить те голы, которые действительно важны для него. В рейтинг от русскоязычного канала НХЛ вошли:

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

• первый гол в НХЛ — в ворота «Коламбуса»;.

• победная шайба за минуту с небольшим до конца третьего матча серии с «Питтсбургом» в Кубке Стэнли-2018;.

• победный гол в матче с «Флоридой» в январе 2011-го;.

• красота в матче с «Монреалем» по ходу сезона-2008/09;.

• третий выбитый полтинник в сезонах НХЛ и запоминающееся празднование гола «Тампе»;.

• отличная техника в игре против «Нью-Джерси» по ходу сезона-2014/15;.

• Овечкин удивил Лундквиста броском с колен в плей-офф-2015;.

• еще одна шайба, которую игроки «Рейнджерс» хотели бы забыть;.

легендарный гол «Финиксу» — лучшая шайба в истории НХЛ по версии ESPN;.

• 700-й гол Александра — в ворота «Нью-Джерси».

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