Стивен Стэмкос пропустит первую игру финала Кубка Стэнли с «Далласом»

Первый матч финальной серии плей-офф НХЛ пройдет 19 сентября.
«Он всё еще восстанавливается. Мы не исключили его, однако я не жду его завтра в составе», — сказал Бризбуа, которого цитирует сайт НХЛ.
Стэмкос перенес в начале марта операцию, а после получил травму нижней части тела в преддверии тренировочного раунда перед возобновлением сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. В начале недели главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что 30-летний форвард возобновил тренировки на льду.
Стэмкос в этом сезоне набрал 66 очков (29 шайб + 37 передач) в 57 матчах.