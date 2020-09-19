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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стивен Стэмкос пропустит первую игру финала Кубка Стэнли с «Далласом»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеист «Тампа Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит первую игру финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз», сообщил генеральный менеджер «молний» Жюльен Бризбуа.

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Источник: AP 2020

Первый матч финальной серии плей-офф НХЛ пройдет 19 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он всё еще восстанавливается. Мы не исключили его, однако я не жду его завтра в составе», — сказал Бризбуа, которого цитирует сайт НХЛ.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Стэмкос перенес в начале марта операцию, а после получил травму нижней части тела в преддверии тренировочного раунда перед возобновлением сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. В начале недели главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что 30-летний форвард возобновил тренировки на льду.

Даллас Старз (Даллас)

Стэмкос в этом сезоне набрал 66 очков (29 шайб + 37 передач) в 57 матчах.

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