Худобин оценил игру Василевского накануне финала Кубка Стэнли

«Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря. Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в “пузыре”, не пересекались ещё. Стиль его игры… Это очень техничный, быстрый, ловкий, высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.