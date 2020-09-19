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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Худобин оценил игру Василевского накануне финала Кубка Стэнли

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал игру вратаря «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрея Василевского перед началом финальной серии Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2020

«Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря. Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в “пузыре”, не пересекались ещё. Стиль его игры… Это очень техничный, быстрый, ловкий, высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

В финальном матче Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Даллас Старз».

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