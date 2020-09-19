Худобин претендует на награду MVP Кубка Стэнли по версии журналистов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голкипер «Даллас Старз» россиянин Антон Худобин является главным претендентом на награду самому ценному игроку
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голкипер «Даллас Старз» россиянин Антон Худобин является главным претендентом на награду самому ценному игроку
Как сообщается на сайте НХЛ, Худобин по итогам опроса 11 авторов набрал 16 очков (4 — первых места). Второе место в голосовании занял защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (15 очков, 4 первых места), третье — защитник «Далласа» Миро Хейсканен (13 баллов, 2 первых места), четвертое — форвард «Лайтнинг» Брэйден Поинт (9 очков), пятое — нападающий «Тампы Бэй» россиянин Никита Кучеров (6 баллов, 1 первое место), шестое — голкипер «молний» россиянин Андрей Василевский (4 очка), седьмое — нападающий «Старз» Джейми Бенн (3 очка).
Худобин в этом розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 19 матчей (12 побед), его процент отраженных бросков составляет 92,0%, коэффициент надежности — 2,62. На счету российского голкипера одна игра на ноль.
Если Худобин получит Конн Смайт Трофи, он станет первым голкипером, удостоенным данной награды с 2012 года. Тогда самым ценным игроком
Финальная серия
Обладатель Конн Смайт Трофи определятся членами Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.