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09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Худобин претендует на награду MVP Кубка Стэнли по версии журналистов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Голкипер «Даллас Старз» россиянин Антон Худобин является главным претендентом на награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ — Конн Смайт Трофи по версии журналистов официального сайта лиги.

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Источник: AP 2020

Как сообщается на сайте НХЛ, Худобин по итогам опроса 11 авторов набрал 16 очков (4 — первых места). Второе место в голосовании занял защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (15 очков, 4 первых места), третье — защитник «Далласа» Миро Хейсканен (13 баллов, 2 первых места), четвертое — форвард «Лайтнинг» Брэйден Поинт (9 очков), пятое — нападающий «Тампы Бэй» россиянин Никита Кучеров (6 баллов, 1 первое место), шестое — голкипер «молний» россиянин Андрей Василевский (4 очка), седьмое — нападающий «Старз» Джейми Бенн (3 очка).

Худобин в этом розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 19 матчей (12 побед), его процент отраженных бросков составляет 92,0%, коэффициент надежности — 2,62. На счету российского голкипера одна игра на ноль.

Если Худобин получит Конн Смайт Трофи, он станет первым голкипером, удостоенным данной награды с 2012 года. Тогда самым ценным игроком плей-офф был признан вратарь Джонатан Куик из «Лос-Анджелес Кингз». Последним россиянином, получившим Конн Смайт Трофи, был форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 2018 году.

Финальная серия плей-офф НХЛ между «Далласом» и «Тампой Бэй» стартует в субботу.

Обладатель Конн Смайт Трофи определятся членами Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

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