Худобин — главный претендент на «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провела голосование среди своих авторов, попросив назвать имя хоккеиста, который по итогам
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провела голосование среди своих авторов, попросив назвать имя хоккеиста, который по итогам
Первое место занял голкипер «Далласа» Антон Худобин (16 очков, четыре первых места). Второе — защитник Виктор Хедман из «Тампы-Бэй» (15, четыре первых места), третье — защитник «Звезд» Миро Хейсканен (12, два первых места).
Россиянин Никита Кучеров занял четвертое место в голосовании, голкипер Андрей Василевский — шестое.