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10:46 (мск), источник: ТАСС

Худобин: «Даллас» победил «Тампу» в матче финальной серии НХЛ благодаря командной игре

ТАСС, 20 сентября. «Даллас» смог победить «Тампу» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря командной игре. Такое мнение высказал российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

«Даллас» одержал победу со счетом 4:1. Худобин, отразивший 35 бросков из 36, был признан первой звездой матча.

«Это командная работа, командная игра, — отметил Худобин. — Я могу сказать, что сделал пару хороших сейвов, но в то же время мы играли вместе, мы играли как команда, это командный вид спорта».

«Я думал только о том, как сконцентрироваться на шайбе, — добавил вратарь. — Игроки “Тампы” хорошо закрывали мне обзор, постоянно находились перед воротами. Но я думал только о том, как остановить шайбу».

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальная серия Кубка Стэнли проводится на арене в Эдмонтоне. Следующий матч пройдет 22 сентября (начало — 03:00 мск).

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