Худобин: «Даллас» победил «Тампу» в матче финальной серии НХЛ благодаря командной игре

Источник: AP 2020

«Даллас» одержал победу со счетом 4:1. Худобин, отразивший 35 бросков из 36, был признан первой звездой матча.

«Это командная работа, командная игра, — отметил Худобин. — Я могу сказать, что сделал пару хороших сейвов, но в то же время мы играли вместе, мы играли как команда, это командный вид спорта».

«Я думал только о том, как сконцентрироваться на шайбе, — добавил вратарь. — Игроки “Тампы” хорошо закрывали мне обзор, постоянно находились перед воротами. Но я думал только о том, как остановить шайбу».