Боунесс оценил игру Худобина в финале Кубка Стэнли

«Я могу долго говорить об Антоне, он отличный спортсмен. Но тут речь совсем не о стилях игры и рассуждениях, кто как красиво делает свою работу. Просто нужно останавливать шайбы. Худобин делает все, что в его силах, чтобы остановить каждый бросок. Сегодня мы увидели страсть в его игре, что Антон хочет побеждать, и он просто отражает броски, один за одним. Он здорово играет позиционно, отлично видит площадку. Но самое важное, что в Худобине есть дух соперничества. И поэтому так эффективен», — цитирует Боунесса сайт НХЛ.