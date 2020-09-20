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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боунесс оценил игру Худобина в финале Кубка Стэнли

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский вратарь клуба НХЛ «Даллас» Антон Худобин делает все, чтобы остановить каждый бросок, но самое важное, что в нем есть дух соперничества, поэтому он так эффективен, заявил главный тренер команды Рик Боунесс.

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Источник: AP 2020

«Даллас» в субботу обыграл «Тампу» со счетом 4:1 в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 — в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.

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Даллас Старз (Даллас)

«Я могу долго говорить об Антоне, он отличный спортсмен. Но тут речь совсем не о стилях игры и рассуждениях, кто как красиво делает свою работу. Просто нужно останавливать шайбы. Худобин делает все, что в его силах, чтобы остановить каждый бросок. Сегодня мы увидели страсть в его игре, что Антон хочет побеждать, и он просто отражает броски, один за одним. Он здорово играет позиционно, отлично видит площадку. Но самое важное, что в Худобине есть дух соперничества. И поэтому так эффективен», — цитирует Боунесса сайт НХЛ.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Второй матч серии команды проведут в понедельник.

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