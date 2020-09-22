Кучерова разозлили — его месть была страшна. Космические передачи принесли «Тампе» победу

Источник: Reuters

Этот финал точно не будет скучным и предсказуемым. По итогам второго матча соответствующие комплименты следует выписать «Тампе», хотя она с огромным трудом отстояла свое преимущество в третьем периоде. Команда еще раз подтвердила, что лучше всех в нынешнем плей-офф балансирует, стоя на краю, — 11 побед после возобновления сезона были одержаны с разностью всего в одну шайбу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d08aB96aQBM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Год назад «Болтс» можно было стереть в порошок силовым давлением и постоянной агрессией, что и доказал «Коламбус». Теперь этот нехитрый прием перестал быть настолько же эффективным. Команда научилась перестраиваться в зависимости от обстоятельств. Лишь несколько минут понадобилось «Лайтнинг», чтобы вкатиться во второй матч серии. Именно в этом отрезке соперник пару раз потревожил Василевского. Затем его партнеры подладились под «Даллас» и постепенно стали прибирать контроль за игрой к своим рукам. Чем-то такое развитие событий напомнило второй матч финала Западной конференции, когда «Вегас» нашел ключи к обороне «Старз».

Главная параллель с той встречей — хорошая скорость. «Тампа» по сравнению с прошлой игрой включила ноги и выяснилось, что противнику в таких условиях особо козырять нечем. К тому же лучшая команда Востока на фоне «Голден Найтс» выгодно отличалась богатым арсеналом козырей в нападении. Раскусить их и моментально нейтрализовать достаточно тяжело. Человеком, спасшим «Даллас» в первом периоде от полного позора, стал, несмотря на три пропущенных шайбы, вратарь Худобин. Он не выручил при третьем голе, но в остальном делал все, что мог.

«Старз» с самого начала устроили охоту за головами, пытаясь запугать лидеров соперника. Больше других пострадал Кучеров, против которого в одной из первых смен грязновато сыграл капитан команды из Техаса Бенн. Чуть позднее русский форвард, отрабатывая в обороне, врезался в борт и был вынужден уйти в раздевалку. Когда Кучеров грамотно переводит свои злость и раздражение в правильное русло, то соперник начинает жалеть о своих выходках. Его месть была ужасающе эффективна против «Далласа», который три раза в первом периоде играл в меньшинстве.

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«Тампа» не дождалась Стэмкоса, принявшего участие в утренней раскатке, но не попавшего в заявку на матч. Кидать его в такую мясорубку было рискованно. Без него большинство «Болтс» в последнее время работает отвратительно — ни одной реализованной попытки в шести играх подряд. И тут за дело взялся Кучеров. Он принял прямое участие в двух блестящих комбинациях. Особенно хорош был его пас при втором голе, когда Палат мог и сигару выкурить, и чашечку кофе попробовать.

«Даллас» не дошел бы до финала, если бы разваливался при первых же трудностях. Эта команда умеет меняться не только между матчами, но и по ходу игры. Дозированная агрессия, серия провокаций от большого мастера данного дела Перри, несколько силовых приемов в кость — и преимущество перешло к «Старз». Они получили заряд уверенности и заставили «Болтс» ошибаться. На счастье последних у них есть Василевский. За час до матча выяснилось, что он стал лишь третьим в голосовании на «Везину». Но россиянин продолжает бороться за Кубок Стэнли, а его более удачливые в голосовании конкуренты Хеллибак и Раск давно сидят по домам. Именно русский вратарь не дал своей команде дрогнуть, спасая своих партнеров в разнообразных ситуациях. Даже спас при выходе Павелски «один в ноль». К этому моменту именно американец, который, вероятно, лучше всех в лиге действует на чужом пятачке, отыграл одну шайбу.

Хоккеисты «Звезд» вбивали соперников в борта с большим удовольствием. По количеству силовых приемов в среднем за 60 минут «Даллас» лидирует в нынешнем плей-офф (40,8), «Тампа» — пятая (38,62). Защитник «Молний» Макдона подкараулил форварда «Старз» Комо и в рамках правил врезал ему так сильно, что пострадавший на лед больше в матче не вернулся, и заодно спровоцировал потасовку.

«Даллас» не отпускал ногу с педали газа, «Тампа» действовала осторожно, слишком рано решив оберегать свое преимущество. Разобраться, что именно стало основной причиной, которая изменила общую картину матча, решает каждый для себя сам. Но «Лайтнинг» затеяли опаснейшую игру с огнем. Ошибка при смене привела к выходу «три в два» на ровном месте. Клингберг все сделал хитро — показал, что бросает, заморозив на месте Василевского, и отдал пас клюшку Янмарку. Только после этого «Болтс» поняли, что для них может все плохо закончиться. Их контратаки были опасны, действия в обороне — почти идеальны. Тяжелейшая победа больше убедила в том, что фаворита в финале нет ни на бумаге, ни в реальности.