ESPN: Игроки НХЛ употребляли наркотики в «пузырях» во время Кубка Стэнли

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

НХЛ возобновилась после паузы, связанной с пандемией, в августе. Команды провели плей-офф в двух «пузырях» в Торонто и Эдмонтоне. Игроки всех 24 команд, возобновивших сезон, были расселены в четырех отелях.

«Я не шучу, когда говорю, что ежедневно от 10 до 15 человек были в баре. Если у команды на следующий день был матч, то она в баре не появлялась. И в этом участвовали хоккеисты как из четвертых звеньев, так и топовые, там были все — от звезд до молодежи», — признался представитель команды Восточной конференции.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что хоккеисты «Вашингтона», в котором играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, до вылета в первом раунде устроили крупную вечеринку с алкоголем у бассейна. «Любая команда, которая имела хотя бы два дня отдыха, могла собраться. Вы же не будете говорить 34-летнему хоккеисту, что он не может пропустить пару коктейлей или полежать у бассейна?» — сказал собеседник ESPN.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) Все о команде

«Там были и мармеладки с каннабисом, и алкоголь, но когда дело доходило до матчей, все выкладывались по максимуму. Не было такого, что игроки злоупотребляли и отрывались по полной программе. Скорее, они делали это, чтобы заснуть после игры. Вместо того, чтобы засыпать в четыре-пять утра, они могли заснуть в час ночи», — отметил один из ветеранов команды Западной конференции.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире