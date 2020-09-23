ESPN: Игроки НХЛ употребляли наркотики в «пузырях» во время Кубка Стэнли
ТАСС, 23 сентября. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) употребляли алкоголь и конфеты с содержанием каннабиноидов во время
ТАСС, 23 сентября. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) употребляли алкоголь и конфеты с содержанием каннабиноидов во время
НХЛ возобновилась после паузы, связанной с пандемией, в августе. Команды провели
«Я не шучу, когда говорю, что ежедневно от 10 до 15 человек были в баре. Если у команды на следующий день был матч, то она в баре не появлялась. И в этом участвовали хоккеисты как из четвертых звеньев, так и топовые, там были все — от звезд до молодежи», — признался представитель команды Восточной конференции.
Отмечается, что хоккеисты «Вашингтона», в котором играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, до вылета в первом раунде устроили крупную вечеринку с алкоголем у бассейна. «Любая команда, которая имела хотя бы два дня отдыха, могла собраться. Вы же не будете говорить 34-летнему хоккеисту, что он не может пропустить пару коктейлей или полежать у бассейна?» — сказал собеседник ESPN.
«Там были и мармеладки с каннабисом, и алкоголь, но когда дело доходило до матчей, все выкладывались по максимуму. Не было такого, что игроки злоупотребляли и отрывались по полной программе. Скорее, они делали это, чтобы заснуть после игры. Вместо того, чтобы засыпать в
В данный момент идет финальная серия Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом». Счет в решающем противостоянии равный — 1−1. Следующий матч пройдет в ночь на 24 сентября (начало — 03:00 мск).