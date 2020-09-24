Русские звезды «Тампы» в двух шагах от Кубка Стэнли! Кучеров неудержим — гол, передача и 30 очков в плей-офф

Источник: AP 2020

С точки зрения статистики, этот матч имел большое значение: команда, победившая в третьей игре серии, с вероятностью в 76% выигрывает Кубок. В этой встрече Купер решил дать возможность капитану команды Стивену Стэмкосу сыграть впервые за 210 дней. И тот не подвел, забив шикарный гол, который до третьего периода был для «Молний» победным. Впрочем, обо всем по порядку.

«Это замечательные хоккеисты, и шансы у них будут. Нам нужно сделать так, чтобы таких шансов было как можно меньше. В первой игре мы неплохо справились с этой задачей», — так главный тренер «Далласа» прокомментировал игру звена Кучеров — Палат — Поинт после первого матча серии.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

В третьей игре миссия была провалена: в ней команда Боунесса не справлялась с ударным сочетанием «Тампы» с самого начала. Лучший бомбардир «Далласа» Миро Хейсканен уже на 6-й минуте подарил Кучерову выход «1 в 0», который тот хладнокровно реализовал.

Стэмкос в итоге провел на льду меньше трех минут, но даже в это ничтожно малое игровое время капитан «Тампы» сумел уместить забитый гол. Стэммер продрался по флангу, и шикарным броском отправил шайбу в верхний угол ворот Худобина. Такой гол, учитывая его автора, можно было засчитывать за два.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

После двух пропущенных оплеух на старте матча, у бойцов Боунесса не оставалось другого выбора, кроме как раскрываться и идти вперед, что принесло свои плоды: «Тампа» провела ужасное большинство и позволила сопернику организовать контратаку — отличился Джейсон Дикинсон, для которого эта шайба стала второй в этом плей-офф.

Далее случился забавный момент: судьи, увлекшись игрой, прозевали столкновение форварда «Далласа» с воротами Василевского, после которого они оказались около лицевого борта. Российский вратарь провел без рамки за спиной около минуты.

«Даллас», благодаря своей активности, получил двукратное преимущество по броскам в стартовой двадцатиминутке, но «Лайтнинг» в этом матче переигрывали соперника по всем остальным показателям, в том числе по эффективности этих самых бросков и качеству использования своих голевых моментов.

После перерыва «Тампа» и вовсе выступила с сольным концертом. И пусть у этого выступления не было зрителей в зале, от этого он не потерял в качестве. Сначала Радулов выстрелил в ногу своей команде, заработав удаление на ровном месте, которое с удовольствием реализовал Хедман, забросивший десятую, юбилейную шайбу в этом плей-офф.

Затем Кучеров выступил уже ассистентом: передача Никиты позволила Поинту продемонстрировать свой убийственный вантаймер — 4:1. Никита добрался до отметки в 30 очков за плей-офф!

Во втором периоде «Тампа» просто смяла «Даллас». Команда Купера имела громадное преимущество по игре, а по броскам к середине периода было 10−0. «Болтс» были гораздо свежее, мобильнее и азартнее. Все это вылилось в гол Палата, который на добивании оказался расторопнее двух защитников «Далласа».

Третий период в этом матче можно было со спокойной душой отменять. Боунесс заменил Худобина, вины которого нет ни в одной из пропущенных шайб, на Эттингера, который в этом плей-офф до сегодняшнего дня не провел ни минуты. «Тампа» в заключительном отрезке откровенно заскучала, а «Даллас» выглядел обреченно. Даже гол Хейсканена не сумел вернуть техасцев к жизни.

Официальный сайт НХЛ

5:2 в матче, 2−1 в серии — «Тампа» и ее русские звезды в двух шагах от Кубка Стэнли.