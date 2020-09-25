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09:56 (мск), источник: Sport24

Малкин на вечеринке Овечкина рассказал историю из юности: «В тот день я понял, какая у него страсть к хоккею»

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выступил с яркой речью на вечеринке в честь дня рождения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 17 сентября Овечкину исполнилось 35 лет.

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Накануне состоялась специальная вечеринка, на которую были приглашены многие звезды.

«Ови, сегодня в начале вечера показали очень трогательное видео. Мы все это видели — твою хоккейную историю. Начиная с самого детства, когда мама сказала, что подарила тебе клюшку и ты влюбился в хоккей. Знаешь, я вспомнил одну историю. Думаю, ты ее не помнишь, но я хочу рассказать. Будет немножко хоккейного сленга. Может, кто-то не поймет, но главное, чтобы понял Ови.

Нам было 16, 17 или 18 лет. По-моему, это был чемпионат юниоров. Мы были молодые, красивые. По крайней мере я. Мы играли в одном звене. До сих пор помню: у нас первое вбрасывание, я как обычно проиграл и краем глаза вижу, как с левой стороны просто ракета бежит в угол — убивает защитника соперников, отдает передачу нашему защитнику, защитник бросает, Ови уже на пятаке, борется с вратарем, что-то пихает судье… Я еще движение не успел сделать — в таком шоке! Тогда я понял, что внутри этого человека горит огонь. Такая страсть, такая любовь к хоккею!

Сейчас ему 35, но совершенно ничего не изменилось. Не важно, сколько прошло лет, сколько прибавилось седых волос… Желаю, чтобы внутри тебя и дальше горел этот огонь. Вся красота идет изнутри, — сказал Малкин.

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