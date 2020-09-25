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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» подтвердил обмен Хёрнквиста во «Флориду» на Мэтисона и Сивиура

Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз» согласовали условия обмена, сообщается на официальном сайте «пингвинов».

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Источник: AP 2020

Защитник Майк Мэтисон и нападающий Колтон Сивиур стали игроками «Питтсбурга». Во «Флориду» перешёл форвард Патрик Хернквист.

26-летний Мэтисон набрал 20 (8+12) очков при полезности «-1» в 59 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф провёл два матча при полезности «-2». Его контракт с зарплатой $ 4,875 млн будет действовать до конца сезона-2025/2026.

31-летний Сивиур отметился 16 (6+10) баллами при полезности «+2» в 69 матчах. В плей-офф провёл две встречи при полезности «-1». Его контракт с зарплатой $ 1,2 млн рассчитан до конца следующего сезона.

33-летний Хернквист записал на свой счёт 32 (17+15) очка при полезности «+9» в 52 матчах. В плей-офф набрал 2 (1+1) балла при полезности «-3» в четырёх матчах. У Хёрнквиста контракт на три года с заработной платой $ 5,3 млн за сезон.

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