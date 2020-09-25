«Питтсбург» подтвердил обмен Хёрнквиста во «Флориду» на Мэтисона и Сивиура
Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз» согласовали условия обмена, сообщается на официальном сайте «пингвинов».
Клубы Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз» согласовали условия обмена, сообщается на официальном сайте «пингвинов».
Защитник Майк Мэтисон и нападающий Колтон Сивиур стали игроками «Питтсбурга». Во «Флориду» перешёл форвард Патрик Хернквист.
26-летний Мэтисон набрал 20 (8+12) очков при полезности «-1» в 59 матчах чемпионата НХЛ. В
31-летний Сивиур отметился 16 (6+10) баллами при полезности «+2» в 69 матчах. В
33-летний Хернквист записал на свой счёт 32 (17+15) очка при полезности «+9» в 52 матчах. В