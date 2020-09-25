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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Радулов и Гурьянов избежали травм после третьего матча с «Тампой» и готовы играть дальше

Нападающие «Даллас Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов готовы продолжить выступление в финале Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2020

Главный тренер команды Рик Боунесс сообщил, что российские хоккеисты чувствуют себя хорошо.

Третий матч финала крайне неудачным образом сложился для российских игроков «Далласа». Голкипер Антон Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода на Джейка Эттингера. Нападающий Радулов получил повреждение в середине третьего периода в результате неудачного столкновения с Блэйком Коулмэном и завершил матч досрочно.

В свою очередь форварду «звёзд» Гурьянову шайба прилетела в лицо, когда россиянин находился на скамейке и не ожидал броска. Гурьянов также ушёл в раздевалку и на лёд уже не вернулся. Таким образом, ни один из российских игроков «Далласа» не доиграл третий матч финала с «Тампой» до конца.

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