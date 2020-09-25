Радулов и Гурьянов избежали травм после третьего матча с «Тампой» и готовы играть дальше

Третий матч финала крайне неудачным образом сложился для российских игроков «Далласа». Голкипер Антон Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода на Джейка Эттингера. Нападающий Радулов получил повреждение в середине третьего периода в результате неудачного столкновения с Блэйком Коулмэном и завершил матч досрочно.



В свою очередь форварду «звёзд» Гурьянову шайба прилетела в лицо, когда россиянин находился на скамейке и не ожидал броска. Гурьянов также ушёл в раздевалку и на лёд уже не вернулся. Таким образом, ни один из российских игроков «Далласа» не доиграл третий матч финала с «Тампой» до конца.