Вратарь «Тампы» Василевский установил рекорд по числу побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли
ТАСС, 26 сентября. «Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии
ТАСС, 26 сентября. «Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финальной серии
В составе победителей отличились Брэйден Пойнт (20-я и 23-я минуты), Янни Гурд (39), Алекс Киллорн (47) и Кевин Шаттенкирк (67 ОТ). Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по две результативные передачи. У проигравших отличились Джон Клингберг (8), Джо Павелски (19, 52) и Кори Перри (29). Форвард команды Александр Радулов сделал одну результативную передачу, нападающий Денис Гурьянов очков в матче не набрал.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам и установил рекорд НХЛ по числу побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли — 17.
До этого вратарям 25 раз удавалось одержать в
Кучеров набрал в текущем
Радулов имеет в активе 18 (8+10) баллов за результативность. Гурьянов записал на свой счет 17 (9+8) очков. Павелски стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, который смог забросить в одном
«Тампа» играет в финале Кубка Стэнли впервые с 2015 года, тогда команда уступила «Чикаго» со счетом 2−4 в серии. В 2004 году клуб выиграл трофей, победив в решающем противостоянии «Калгари» (4−3). «Даллас» последний раз до этого пробивался в финал
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