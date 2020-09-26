Вратарь «Тампы» Василевский установил рекорд по числу побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Брэйден Пойнт (20-я и 23-я минуты), Янни Гурд (39), Алекс Киллорн (47) и Кевин Шаттенкирк (67 ОТ). Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по две результативные передачи. У проигравших отличились Джон Клингберг (8), Джо Павелски (19, 52) и Кори Перри (29). Форвард команды Александр Радулов сделал одну результативную передачу, нападающий Денис Гурьянов очков в матче не набрал.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам и установил рекорд НХЛ по числу побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли — 17. Из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, формат проведения плей-офф в этом сезоне был изменен. К розыгрышу добавили предварительный раунд и групповой этап, в котором определялся посев команд, занявших первые четыре места в своих конференциях в регулярном чемпионате. Ставшая второй в Восточной конференции «Тампа» провела три матча группового раунда, в которых Василевский одержал две победы.

До этого вратарям 25 раз удавалось одержать в плей-офф 16 побед. Из россиян это достижение покорялось Николаю Хабибулину. Он тоже представлял «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2003/04.

Кучеров набрал в текущем плей-офф 32 (7 голов + 25 передач) очка, что является вторым результатом среди российских игроков в истории — столько же за один плей-офф набирал Евгений Кузнецов (2018 год), рекорд принадлежит Евгению Малкину (36 очков, 2009 год). Форвард «Тампы» также стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, сделавшим 25 результативных передач в течение одного розыгрыша Кубка Стэнли. В предыдущий раз подобное достижение покорялось Уэйну Гретцки и Дугу Гилмору в 1993 году. Сергачев набрал в текущем плей-офф 9 (2+7) очков.

Радулов имеет в активе 18 (8+10) баллов за результативность. Гурьянов записал на свой счет 17 (9+8) очков. Павелски стал самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, который смог забросить в одном плей-офф 12 шайб. Голкипер «Далласа» Антон Худобин сделал 28 сейвов.

О финалистах

«Тампа» играет в финале Кубка Стэнли впервые с 2015 года, тогда команда уступила «Чикаго» со счетом 2−4 в серии. В 2004 году клуб выиграл трофей, победив в решающем противостоянии «Калгари» (4−3). «Даллас» последний раз до этого пробивался в финал плей-офф НХЛ в 2000 году, в том сезоне клуб уступил «Нью-Джерси» (2−4). В активе команды есть один трофей Кубка Стэнли, завоеванный в 1999 году.