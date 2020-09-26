Русское трио «Тампы» — в одной победе от Кубка Стэнли! Им помог капитан «Далласа» Бенн, удалившийся в овертайме
Решающий матч уже завтра.
Решающий матч уже завтра.
Финал Кубка Стэнли как маятник. Или флюгер. Куда
Одержав, по ее мнению, самую важную победу в серии, «Тампа» решила, что справится и без своего капитана. «Даллас», в свою очередь, так и не дождался ни Радека Факсы, ни Бена Бишопа. Хотя последний после не самого удачного матча Антона Худобина, «звездам» точно бы пригодился. Бин Бен катался в конце утренней раскатки, но играть все еще не был готов. А ведь ему есть, что доказывать бывшей команде. На эмоциях Бишоп точно мог бы затащить один матч.
Впрочем, и без куража Бишопа «Даллас» нашел ключи к «Тампе». Ничего экстраординарного и новаторского. Никаких сюрпризов в тактике. Только лишь
За первый период «Даллас» нанес три броска. Три! Но еще больше впечатляет, что с трех бросков номинальные хозяева забросили Андрею Василевскому две шайбы. Кошмарная, на первый взгляд, статистика нашего вратаря на деле — заслуга команды из Техаса. В частности, Джона Клингберга, который проявил настойчивость. Его первую попытку заблокировали, но швед не растерялся и приложился во второй раз. Это был первый бросок по воротам «Тампы».
Между первым и вторым голом «Даллас» не происходило ровным счетом ничего примечательного. У «Тампы» было большинство, но его «молнии» провели так, как уже приручили на протяжении всего
Но в общем и целом «молнии» благополучно вязли в этой трясине. А потом провалились. Александр Радулов зрячими пасом увидел на фланге Джейми Бенна и бросил капитана в прорыв. А тот, не долго думая, переправил шайбу в центр на Джо Павелски. Благо разрывы в линиях у соперника это сделать позволяли.
Разочарованием первой половины четвертого матча стал Виктор Хедман. И если когда
Не трудно представить картину, как «Даллас» оберегал бы эти 2:0 вплоть до финальной сирены. Нанося по
Еще до этого матча доводилось слышать мнение, что именно Пойнт при всем многообразии выбора — главный претендент на титул MVP. Мол, и голы забивает влажные, и без него «Тампа» как без рук. И если раньше еще были
Уже не первый раз «Даллас» губят необязательные удаления. Обычно в этом контексте мы вспоминаем Александра Радулова, но в этом финале Тасманский дьявол на удивление спокоен и дисциплинирован. Подвел «звезд» Джейми Олексяк. Он вообще стал автором двух первых удалений в матче, и 50% из них «Тампе» удалось реализовать. Большинство спасало команду Купера и в концовке второго периода, когда «молнии» уже уступали в счете. Перепас Сергачева и Кучерова должен был доставить шайбу на пятак, но рикошет даже улучшил ситуацию. Сыграв на отскоке, Янни Гурд ответил на гол Кори Перри, а Сергачев голевым пасом исправился за то, что не сдержал Тайлера Сегина.
Оставшись без Ропе Хинца, который влетел в борт еще во втором периоде, «Далласу» стало еще сложнее строить свои атаки. За соотечественника мог сыграть Джоэль Кивиранта, но Василевский практически в последний момент уберег себя от карьерного гола.
Выручал и Худобин, что уже вполне привычная картина для «Далласа». Но когда Алекс Киллорн с разворота буквально «плюнул» шайбу в дальнюю девятку, Добби оставалось лишь разводить руками в стороны.
До конца основного времени Худобин с Василевскии обменялись еще несколькими восхитительными сейвами, а первый в финальной серии овертайм подарил… Нежели Сегин? Именно его фамилию сначала выкрикнули комментаторы. Это было бы вполне
Овертайм развивался по всем канонам драмы. «Даллас» свое большинство разбазарил, а роковым для «звезд» стало удаление их капитана — Джейми Бенна. Он схватил удаление, ведя борьбу с Джонсоном на противоположной половине площадки. Героем для «Тампы» мог стать Сергачев, устроивший крутой сольный проход, но спустя несколько секунд Худобин капитулировал перед Шаттенкирком.