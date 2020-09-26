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11:01 (мск), источник: Sport24

Русское трио «Тампы» — в одной победе от Кубка Стэнли! Им помог капитан «Далласа» Бенн, удалившийся в овертайме

Решающий матч уже завтра.

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Финал Кубка Стэнли как маятник. Или флюгер. Куда еле-еле подуеет ветер — туда и летят досрочные поздравления с победой в серии. После первого матча серебряную чашку отдавали «Далласу», потом было мимолетное равновесие, а после второй победы «Тампы» уже практически никто не сомневался: трофей уедет во Флориду. Значимость этой локальной победе придавала и статистика (в 76% победитель третьей игры выигрывает кубок), и сама команда Джона Купера. Не зря же главный тренер «молний» сначала вытащил с лазарета Стивена Стэмкоса, а потом вернул его обратно на полку.

Одержав, по ее мнению, самую важную победу в серии, «Тампа» решила, что справится и без своего капитана. «Даллас», в свою очередь, так и не дождался ни Радека Факсы, ни Бена Бишопа. Хотя последний после не самого удачного матча Антона Худобина, «звездам» точно бы пригодился. Бин Бен катался в конце утренней раскатки, но играть все еще не был готов. А ведь ему есть, что доказывать бывшей команде. На эмоциях Бишоп точно мог бы затащить один матч.

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Впрочем, и без куража Бишопа «Даллас» нашел ключи к «Тампе». Ничего экстраординарного и новаторского. Никаких сюрпризов в тактике. Только лишь старое-доброе болото в своей и средней зоне. Команда Рика Боунэсса снова включила режим крайне неприятного соперника, ориентированного на разрушение. Такой подход уже не раз приносил успех «Далласу» и он крайне неудобен «Тампе». Впрочем, как и любой созидательной по природе команде.

За первый период «Даллас» нанес три броска. Три! Но еще больше впечатляет, что с трех бросков номинальные хозяева забросили Андрею Василевскому две шайбы. Кошмарная, на первый взгляд, статистика нашего вратаря на деле — заслуга команды из Техаса. В частности, Джона Клингберга, который проявил настойчивость. Его первую попытку заблокировали, но швед не растерялся и приложился во второй раз. Это был первый бросок по воротам «Тампы».

Между первым и вторым голом «Даллас» не происходило ровным счетом ничего примечательного. У «Тампы» было большинство, но его «молнии» провели так, как уже приручили на протяжении всего плей-офф. Пара моментов возникло у Тайлера Джонсона, а однажды Худобин потащил бросок с Кучерова с бэкхэнда.

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Но в общем и целом «молнии» благополучно вязли в этой трясине. А потом провалились. Александр Радулов зрячими пасом увидел на фланге Джейми Бенна и бросил капитана в прорыв. А тот, не долго думая, переправил шайбу в центр на Джо Павелски. Благо разрывы в линиях у соперника это сделать позволяли.

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Разочарованием первой половины четвертого матча стал Виктор Хедман. И если когда из-под него забивал Клингберг, лидер «Тампы» сделал все, чтобы остановить соотечественника, то в случае со вторым голом попросту застрял где-то в средней зоне. А еще в одном из эпизодов его жестко приложил Бенн. В общем, это был не день Вити, как ласково называют его болельщики «Лайтнинг».

Не трудно представить картину, как «Даллас» оберегал бы эти 2:0 вплоть до финальной сирены. Нанося по два-три броска за период и особо не высовываясь за красную линию. Но для этого нужно было как минимум внимательнее играть в концовках. И не проваливаться так, как за 33 секунды до первого перерыва. Брэйден Поинт не позволил матчу пойти целиком и полностью по сценарию «Старс».

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Еще до этого матча доводилось слышать мнение, что именно Пойнт при всем многообразии выбора — главный претендент на титул MVP. Мол, и голы забивает влажные, и без него «Тампа» как без рук. И если раньше еще были какие-то сомнения, то теперь ему впору досрочно вручать «Конн Смайт». За такой-то гол! Канадец попал по летящей шайбе, по-теннисному заколотив ее в ворота Худобина. Ну, это точно эйс.

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Уже не первый раз «Даллас» губят необязательные удаления. Обычно в этом контексте мы вспоминаем Александра Радулова, но в этом финале Тасманский дьявол на удивление спокоен и дисциплинирован. Подвел «звезд» Джейми Олексяк. Он вообще стал автором двух первых удалений в матче, и 50% из них «Тампе» удалось реализовать. Большинство спасало команду Купера и в концовке второго периода, когда «молнии» уже уступали в счете. Перепас Сергачева и Кучерова должен был доставить шайбу на пятак, но рикошет даже улучшил ситуацию. Сыграв на отскоке, Янни Гурд ответил на гол Кори Перри, а Сергачев голевым пасом исправился за то, что не сдержал Тайлера Сегина.

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Оставшись без Ропе Хинца, который влетел в борт еще во втором периоде, «Далласу» стало еще сложнее строить свои атаки. За соотечественника мог сыграть Джоэль Кивиранта, но Василевский практически в последний момент уберег себя от карьерного гола.

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Выручал и Худобин, что уже вполне привычная картина для «Далласа». Но когда Алекс Киллорн с разворота буквально «плюнул» шайбу в дальнюю девятку, Добби оставалось лишь разводить руками в стороны.

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До конца основного времени Худобин с Василевскии обменялись еще несколькими восхитительными сейвами, а первый в финальной серии овертайм подарил… Нежели Сегин? Именно его фамилию сначала выкрикнули комментаторы. Это было бы вполне по-голливудски. Но на повторе видно: шайба зашла от Шаттенкирка, а Тайлер всего лишь толкался с ним на пятаке. Но для Сегина этот матч все равно оказался чуть ли не лучшим за весь плей-офф.

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Овертайм развивался по всем канонам драмы. «Даллас» свое большинство разбазарил, а роковым для «звезд» стало удаление их капитана — Джейми Бенна. Он схватил удаление, ведя борьбу с Джонсоном на противоположной половине площадки. Героем для «Тампы» мог стать Сергачев, устроивший крутой сольный проход, но спустя несколько секунд Худобин капитулировал перед Шаттенкирком. Да-да, тот самым, от которого чуть раньше шайба залетела в свои ворота. Уже завтра «молнии» могут завоевать второй Кубок Стэнли в своей истории.

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Даллас Старз
4:5ОТ
2:1, 1:2, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
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