Кучеров повторил достижение Гретцки и Гилмора 27-летней давности
Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3−1 в пользу «молний».
Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, вторая из которых стала 25-й для него в нынешнем розыгрыше
В общей сложности Кучеров стал пятым в истории Кубка Стэнли хоккеистом с 25+ результативными передачами в одном розыгрыше. Рекордсмен — Гретцки (31 ассист за «Эдмонтон Ойлерз» в 1988 году). В активе Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») в