Кучеров повторил достижение Гретцки и Гилмора 27-летней давности

Источник: AFP 2020

Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии стал 3−1 в пользу «молний».

Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, вторая из которых стала 25-й для него в нынешнем розыгрыше плей-офф. Россиянин стал третьим за последние 27 лет игроком, сделавшим 25 ассистов в одном плей-офф. В 1993-м это удалось Уэйну Гретцки («Лос-Анджелес Кингз») и Дагу Гилмору («Торонто Мэйпл Лифс»).