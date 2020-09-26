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11:13 (мск), источник: Sport24

Русский хоккеист рвет Америку! Кучеров бьет рекорды суперзвезд НХЛ

Он меняет историю лучшей лиги мира.

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Источник: Reuters

Никита Кучеров в третьем подряд матче финала Кубка Стэнли-2020 набрал 2 очка — удивительная стабильность. На этот раз россиянин заработал 2 ассиста при игре в большинстве. В начале второго периода он снабдил шайбой Алекса Киллорна, который помог забить теннисный гол Брэйдену Поинту.

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А спустя 17 минут он хотел вырезать тонкую передачу на Патрика Маруна, но в итоге стал соавтором шайбы Янни Гурда.

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На наших глазах Никита продолжает переписывать историю НХЛ — в ночь с пятницы на субботу по московскому времени он установил несколько новых рекордов и достижений.

Кучеров довел количество очков в этом плей-офф до отметки 32 и это второй русский результат в истории. Никита побил личный рекорд Павла Буре, впереди только Евгений Малкин — чтобы догнать его, нужно чтобы серия с «Далласом» затянулась.

У россиянина теперь 25 ассистов в розыгрыше Кубка Стэнли-2020, он — лишь пятый хоккеист в истории, выбивавший эту гроссмейстерскую цифру. Компания солидная — Уэйн Гретцки, Даг Гилмор, Марио Лемье, Пол Коффи.

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Никита вышел на пятое место по результативности в одном плей-офф среди крайних нападающих.

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А также побил кубковый рекорд Майка Рекки по количеству ассистов в отдельно взятом розыгрыше серебряной чашки для вингеров.

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Кучеров и Пойнт — вторые одноклубники в XXI веке с 30+ очками за плей-офф.

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А еще 27-летний форвард «Тампы» вышел на чистое восьмое место в списке лучших русских, асситентов Кубка Стэнли. У Никиты теперь 57 передач, Алексей Ковалев остановился на отметке 55.

Ко всему этому осталось добавить Кубок Стэнли и тогда Никиту можно будет официально считать легендой лучшей лиги мира.

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