Русский хоккеист рвет Америку! Кучеров бьет рекорды суперзвезд НХЛ
Он меняет историю лучшей лиги мира.
Он меняет историю лучшей лиги мира.
Никита Кучеров в третьем подряд матче финала Кубка Стэнли-2020 набрал 2 очка — удивительная стабильность. На этот раз россиянин заработал 2 ассиста при игре в большинстве. В начале второго периода он снабдил шайбой Алекса Киллорна, который помог забить теннисный гол Брэйдену Поинту.
А спустя 17 минут он хотел вырезать тонкую передачу на Патрика Маруна, но в итоге стал соавтором шайбы Янни Гурда.
На наших глазах Никита продолжает переписывать историю НХЛ — в ночь с пятницы на субботу по московскому времени он установил несколько новых рекордов и достижений.
Кучеров довел количество очков в этом
У россиянина теперь 25 ассистов в розыгрыше Кубка Стэнли-2020, он — лишь пятый хоккеист в истории, выбивавший эту гроссмейстерскую цифру. Компания солидная — Уэйн Гретцки, Даг Гилмор, Марио Лемье, Пол Коффи.
Никита вышел на пятое место по результативности в одном
А также побил кубковый рекорд Майка Рекки по количеству ассистов в отдельно взятом розыгрыше серебряной чашки для вингеров.
Кучеров и Пойнт — вторые одноклубники в XXI веке с 30+ очками за
А еще 27-летний форвард «Тампы» вышел на чистое восьмое место в списке лучших русских, асситентов Кубка Стэнли. У Никиты теперь 57 передач, Алексей Ковалев остановился на отметке 55.
Ко всему этому осталось добавить Кубок Стэнли и тогда Никиту можно будет официально считать легендой лучшей лиги мира.