Русское трио «Тампы» было в 17 минутах от Кубка Стэнли. Все испортили американец Павелски и канадец Перри

Незаметно и довольно быстро плей-офф НХЛ-2020 подходит к концу. «Тампа», выиграв три матча подряд, могла уже в этот вечер оформить победу в Кубке Стэнли. После четвертой игры многие хоккейные эксперты сходились в мнение, что «Далласу» будет крайне сложно вытащить эту серию. Особенно учитывая, что после пятничной встречи у «Старз» было лишь 20 часов на восстановление. Команда из Техаса с первых минут показала, что сдаваться ни в коем случае не собирается и будет биться до последней минуты.

Первый период получился не слишком богатым на события. Соперники действовали осторожно, понимая, что на кону стоит слишком много. «Даллас» чуть не остался без защитника Секеры, который ушел в раздевалку после столкновения с Сергачевым. Словацкий хоккеист вернулся после второго перерыва, но и другого от него не ждали — в финале играют через боль. В начале встречи у «Тампы» было большинство, но провести его успешно, как в предыдущем матче, «Молниям» не удалось. Инициатива чаще была у команды Купера, однако это не помешало «Старз» открыть счет. Началось все с того, что Сергачев пытался применить силовой прием против Радулова, но сам неудачно упал. В итоге Михаил сгибался на льду от боли и упустил Перри, который прорвался к воротам Василевского и реализовал момент.

«Лайтнинг» далеко не в первый раз пришлось отыгрываться. И у них это прекрасно получилось. И сделала эта первая тройка, которую пока никому не удается остановить. «У многих команд есть мастерство, у многих есть скорость. Но очень мало у кого эти два качества сочетаются в одних и тех же людях, — говорил накануне про звено Палат-Пойнт-Кучеров Джон Купер, — Все трое ребят в нашей первой тройке их в себе сочетают. Именно поэтому против них настолько тяжело обороняться. Не уверен, что даже мы сами сумели бы их сдержать, играй они против нас. Я просто кайфую, наблюдая за их игрой. Море удовольствия на них смотреть».

Во втором периоде Кучеров и Палат изящно прошли оборону соперника, и Ондржей забил Худобину. Для русского форварда эта голевая передача стала 26-й. За всю историю плей-офф больше ассистов только у Гретцки и Лемье.

При счете 1:1 несколько классных моментов было у «Молний», а вот «Даллас» мог забить только в большинстве: Василевский чудом справился с броском Гурьянова. Финал — время удивительных вещей. Так, Виктор Хедман провел смену в три минуты и выглядел так, как будто готов еще столько же отыграть на льду. Шведский защитник — один из номинантов на приз самого ценного игрока плей-офф. Этот розыгрыш Кубка Стэнли он проводит идеально.

Самое интересное в матче, естественно, началось в третьем периоде, который мог стать последним в этом сезоне. «Тампа» вышла вперед. Возможно, главный гол в своей карьере забил Сергачев, бросив от синей линии.

Думать, что на этом все закончится, было наивно. Конечно, «Старз» были готовы дать бой, характер — главное достоинство этой команды. И она это сделала. За 6:45 до конца Павелски буквально запихал шайбу в ворота Василевского. Этот гол Джона стал 13-м в этом плей-офф (всего 61) и рекордным для американских игроков в истории НХЛ.

Игра перетекла в овертайм, где нервы были у всех на пределе. Работы у Антона Худобина было гораздо больше, чем у другого русского голкипера. Но с ней он справлялся на «отлично». Только за две минуты до конца первого дополнительного периода «Даллас» нанес первый бросок по воротам соперника. «Тампа» почти по всем параметрам превосходила соперника, но забить не сумела.