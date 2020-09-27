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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3−2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 39 бросков из 41 и одержавший 14-ю победу в этом плей-офф. В ходе матча Антон достиг отметки в 700 сейвов в этом плей-офф. 34-летний россиянин стал пятым голкипером в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф.

Благодаря сейвам во втором овертайме Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам (717) за один плей-офф, превзойдя достижение Туукки Раска (715 сейвов в 2013 году). Рекорд принадлежит голкиперу Тиму Томасу, отразившему 798 бросков в 2011 году. Второе место в этой номинации занимает Кирк Маклин (761 сейв в 1994 году).

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Тампа-Бэй Лайтнинг
2:3ОТ
0:1, 1:0, 1:1
Даллас Старз
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