Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии
Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3−2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.
Одним из главных героев матча стал голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 39 бросков из 41 и одержавший 14-ю победу в этом
Благодаря сейвам во втором овертайме Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам (717) за один