Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф

Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3−2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 39 бросков из 41 и одержавший 14-ю победу в этом плей-офф. В ходе матча Антон достиг отметки в 700 сейвов в этом плей-офф. 34-летний россиянин стал пятым голкипером в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф.

Благодаря сейвам во втором овертайме Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам (717) за один плей-офф, превзойдя достижение Туукки Раска (715 сейвов в 2013 году). Рекорд принадлежит голкиперу Тиму Томасу, отразившему 798 бросков в 2011 году. Второе место в этой номинации занимает Кирк Маклин (761 сейв в 1994 году).