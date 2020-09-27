Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
18:30
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В США назвали национальным достоянием российского вратаря НХЛ

В США назвали национальным достоянием российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Антона Худобина за его выступление в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Комментарии пользователей доступны в Twitter команды.

Наверх
Источник: AP 2020

Голкипер вышел на третье место по количеству спасений в одном плей-офф за всю историю НХЛ и помог «Далласу» продолжить выступление в серии. Пользователи оценили игру Худобина. «Главная тема этого плей-офф — “Великий сэйв Худобина”», «Единственная причина, по которой “Даллас” должен выиграть Кубок Стэнли, это Худобин», «Худобин — настоящее национальное достояние», «Этот игрок с великой историей», — писали они.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. «Тампа» ведет в серии до четырех побед — 3−2. Следующий матч пройдет 29 сентября в 3 часа ночи по московскому времени.

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. Голкипер также известен выступлениями за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс» и «Анахайм Дакс». Кроме того, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг
2:3ОТ
0:1, 1:0, 1:1
Даллас Старз
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Русское трио «Тампы» было в 17 минутах от Кубка Стэнли
Пилоты попали в жуткую аварию на Гран-при России (видео)
«Реал Мадрид» изменил игру за тайм благодаря видеоарбитрам
«Шальке» уволил главного тренера
Чеченского друга Хабиба побили на UFC в Абу-Даби
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь