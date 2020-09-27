Овечкин лично ведет переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте

Источник: Спорт-Экспресс

Причем 35-летний россиянин сам ведет переговоры, не пользуясь услугами посредников, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Овечкин требует у «Вашингтона» 12 миллионов долларов в год? В это нереально поверить.

Нынешнее соглашение Овечкина с клубом истекает в 2021 году.

В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.