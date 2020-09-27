Американский ветеран оказался не нужен родному клубу, но стал героем плей-офф НХЛ. Павелски хорош и в 36 лет
После 30 он смог перезагрузить свою игру.
После 30 он смог перезагрузить свою игру.
«Даллас» в этом
Но если Перри уже поднимал серебряную чашку над головой, то Павелски чувств от победы в Кубке Стэнли, еще не испытывал. В пятом матче финальной серии против «Тампы» Джо перевел игру в овертайм в третьем периоде, и стал самым забивным американцем за всю историю
В начале карьеры Джо сильно недооценивали. «Сан-Хосе» выбрал его в седьмом раунде на драфте 2003 года. Спустя несколько лет, когда будущий капитан «акул» закрепился в составе команды, он доказал, что его котировки на драфте были неоправданно занижены. Всего в НХЛ Джо сыграл 1030 матчей и набрал 792 (369+423) очка.
Но скаутов того времени можно понять. Павз был небольшого роста (180 см), пусть при этом достаточно крепким и устойчивым на льду. Также он не имел убийственного броска, как у Овечкина или Лайне, и не обладал
Одно из главных преимуществ Павза — умение приносить пользу команде вне зависимости от того, с какими партнерами он играет. Он никогда не боялся поймать на себя шайбу, отрабатывал каждый игровой момент на 100%, и обладал духом настоящего воина. Поэтому матчи навылет у Джо получались гораздо лучше, чем игры регулярного чемпионата. В 134 встречах
Сейчас Павелски 36 лет. И еще 5 лет назад он стал ощутимо терять в скорости. Тем не менее, Джо нашел выход из ситуации. Подправления. Да, он стал одним из главных специалистов в НХЛ по этому элементу игры. Благо, в годы его выступления в «Сан-Хосе» рядом был Бернс, который исправно доставлял шайбу до ворот своими мощными бросками. После каждой тренировки они с Павзом оставались и подолгу тренировали этот элемент игры. В «Далласе» Джо продолжил работать над этим компонентом.
С помощью подправлений Павелски удалось повысить свою результативность и не потерять в эффективности на площадке. С годами он стал все больше времени проводить на пятаке и искать там голевые возможности.
В нынешнем