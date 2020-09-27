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18:13 (мск), источник: Sport24

Американский ветеран оказался не нужен родному клубу, но стал героем плей-офф НХЛ. Павелски хорош и в 36 лет

После 30 он смог перезагрузить свою игру.

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Источник: AP 2020

«Даллас» в этом плей-офф поражает своим характером и волей. Практически в каждой серии нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли у «Старз» были матчи, которые они вытаскивали на жилах. В первую очередь, это связано с наличием опытных игроков, которые понимают цену каждого проигранного матча. Ветераны осознают, что каждый отдельно взятый плей-офф для них — это, возможно, последняя возможность побороться за Кубок.

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Но если Перри уже поднимал серебряную чашку над головой, то Павелски чувств от победы в Кубке Стэнли, еще не испытывал. В пятом матче финальной серии против «Тампы» Джо перевел игру в овертайм в третьем периоде, и стал самым забивным американцем за всю историю плей-офф НХЛ. Теперь у него 61 гол в матчах навылет.

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В начале карьеры Джо сильно недооценивали. «Сан-Хосе» выбрал его в седьмом раунде на драфте 2003 года. Спустя несколько лет, когда будущий капитан «акул» закрепился в составе команды, он доказал, что его котировки на драфте были неоправданно занижены. Всего в НХЛ Джо сыграл 1030 матчей и набрал 792 (369+423) очка.

Даллас Старз (Даллас)

Но скаутов того времени можно понять. Павз был небольшого роста (180 см), пусть при этом достаточно крепким и устойчивым на льду. Также он не имел убийственного броска, как у Овечкина или Лайне, и не обладал каким-то особенным игровым мышлением на площадке. Да, Джо безусловно был талантливым игроком, но не настолько, чтобы взорвать лигу лучшую лигу мира. Зато Павелски — настоящий пахарь. И со временем обрел те умения, которые позволяли ему добиваться результата в НХЛ.

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Одно из главных преимуществ Павза — умение приносить пользу команде вне зависимости от того, с какими партнерами он играет. Он никогда не боялся поймать на себя шайбу, отрабатывал каждый игровой момент на 100%, и обладал духом настоящего воина. Поэтому матчи навылет у Джо получались гораздо лучше, чем игры регулярного чемпионата. В 134 встречах плей-офф Джо набрал 100 (48+52) очков.

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Сейчас Павелски 36 лет. И еще 5 лет назад он стал ощутимо терять в скорости. Тем не менее, Джо нашел выход из ситуации. Подправления. Да, он стал одним из главных специалистов в НХЛ по этому элементу игры. Благо, в годы его выступления в «Сан-Хосе» рядом был Бернс, который исправно доставлял шайбу до ворот своими мощными бросками. После каждой тренировки они с Павзом оставались и подолгу тренировали этот элемент игры. В «Далласе» Джо продолжил работать над этим компонентом.

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С помощью подправлений Павелски удалось повысить свою результативность и не потерять в эффективности на площадке. С годами он стал все больше времени проводить на пятаке и искать там голевые возможности.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

В нынешнем плей-офф у американца 19 (13+6) очков в 26 матчах, а в серии с «Тампой» он набрал 5 (4+1) результативных баллов. Примечательно, что впервые в истории финалов Кубка Стэнли были «бэк-ту-бэк» матчи, и во второй по счету спаренной игре два решающих гола забили хоккеисты, которым более 35 лет. Что от Павелски, что от Перри, в прошлом году отказались родные команды, в которых он провели всю свою карьеру. Тем не менее, именно их «Даллас» сейчас ведет борьбу за Кубок. И, каким бы ни был итоговый результат, Павелски проследит, чтобы «Старз» бились до конца.

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