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09:28 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Тампы» Волков стал седьмым россиянином в финальной серии Кубка Стэнли

ТАСС, 29 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Александр Волков дебютировал в плей-офф и стал седьмым россиянином в финале Кубка Стэнли, что является рекордом по количеству российских игроков в решающей серии турнира. Волков играет в четвертом звене вместе с Седриком Пакеттом и Патриком Маруном.

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Источник: AP 2020

За главный трофей Кубка Стэнли боролись «Тампа» и «Даллас».

Российский форвард был выбран «Тампой» на драфте 2017 года под общим 48 номером. В течение трех сезонов Волков выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сиракьюз», проведя 195 матчей и набрав 123 (55 голов + 68 передач) очка. В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей.

Помимо Волкова, за «Тампу» играют нападающий Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев и голкипер Андрей Василевский. В составе «Далласа» выступают форварды Александр Радулов, Денис Гурьянов и вратарь Антон Худобин. Это стало рекордом, так как ранее участие в финале плей-офф НХЛ принимали максимум шесть россиян.

В сезоне-1999/2000 за чемпионский «Нью-Джерси» выступали нападающие Сергей Немчинов, Александр Могильный, Сергей Брылин и защитник Владимир Малахов. Цвета проигравшего в финале «Далласа» защищали форвард Роман Ляшенко и защитник Сергей Зубов. В сезоне-1997/1998 в заявках финалистов было семь россиян — у «Детройта» числились Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Федоров, а в составе «Вашингтона» значились Андрей Николишин и Сергей Гончар. Однако Миронов не провел ни одного матча в финальной серии, где его команда завоевала трофей.

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