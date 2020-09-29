Форвард «Тампы» Волков стал седьмым россиянином в финальной серии Кубка Стэнли

Источник: AP 2020

За главный трофей Кубка Стэнли боролись «Тампа» и «Даллас».

Российский форвард был выбран «Тампой» на драфте 2017 года под общим 48 номером. В течение трех сезонов Волков выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сиракьюз», проведя 195 матчей и набрав 123 (55 голов + 68 передач) очка. В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей.

Помимо Волкова, за «Тампу» играют нападающий Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев и голкипер Андрей Василевский. В составе «Далласа» выступают форварды Александр Радулов, Денис Гурьянов и вратарь Антон Худобин. Это стало рекордом, так как ранее участие в финале плей-офф НХЛ принимали максимум шесть россиян.