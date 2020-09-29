Форвард «Тампы» Волков стал седьмым россиянином в финальной серии Кубка Стэнли
ТАСС, 29 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Александр Волков дебютировал в
ТАСС, 29 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Александр Волков дебютировал в
За главный трофей Кубка Стэнли боролись «Тампа» и «Даллас».
Российский форвард был выбран «Тампой» на драфте 2017 года под общим 48 номером. В течение трех сезонов Волков выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сиракьюз», проведя 195 матчей и набрав 123 (55 голов + 68 передач) очка. В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей.
Помимо Волкова, за «Тампу» играют нападающий Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев и голкипер Андрей Василевский. В составе «Далласа» выступают форварды Александр Радулов, Денис Гурьянов и вратарь Антон Худобин. Это стало рекордом, так как ранее участие в финале
В сезоне-1999/2000 за чемпионский «Нью-Джерси» выступали нападающие Сергей Немчинов, Александр Могильный, Сергей Брылин и защитник Владимир Малахов. Цвета проигравшего в финале «Далласа» защищали форвард Роман Ляшенко и защитник Сергей Зубов. В сезоне-1997/1998 в заявках финалистов было семь россиян — у «Детройта» числились Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Федоров, а в составе «Вашингтона» значились Андрей Николишин и Сергей Гончар. Однако Миронов не провел ни одного матча в финальной серии, где его команда завоевала трофей.