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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Передача российского форварда Кучерова помогла «Тампе» выиграть Кубок Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Даллас Старс» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевала Кубок Стэнли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в ночь на вторник, 29 сентября и закончилась со счетом 2:0.

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Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Выиграть «молниям» помогла, в частности, передача российского форварда Никиты Кучерова, после которой шайбу в ворота на 13-й минуте забросил нападающий Брэйден Пойнт. На 28-й минуте точным броском также отметился Блейк Коулман.

Даллас Старз (Даллас)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевала Кубок Стэнли во второй раз. В предыдущий раз команда завоевывала награду в 2004 году.

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0:2
0:1, 0:1, 0:0
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