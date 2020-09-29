Передача российского форварда Кучерова помогла «Тампе» выиграть Кубок Стэнли

Источник: AFP 2020

Встреча прошла в ночь на вторник, 29 сентября и закончилась со счетом 2:0.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Выиграть «молниям» помогла, в частности, передача российского форварда Никиты Кучерова, после которой шайбу в ворота на 13-й минуте забросил нападающий Брэйден Пойнт. На 28-й минуте точным броском также отметился Блейк Коулман.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде