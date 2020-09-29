Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй раз в истории завоевал Кубок Стэнли

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В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (13-я минута) и Блейк Коулман (28). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду 14 минут 16 секунд, отметившись одним броском и тремя силовыми приемами. Голкипер команды Андрей Василевский сделал 22 сейва. Нападающий Александр Волков дебютировал в плей-офф, отыграв 9 минут 34 секунды, в его активе один силовой прием. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов очков в матче не набрали, а голкипер Антон Худобин отразил 27 бросков.

В прошедшем плей-офф «Тампа» поочередно обыграла «Коламбус» (счет в серии 4−1), «Бостон» (4−1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4−2), клуб во второй раз в истории завоевал Кубок Стэнли, впервые это произошло в 2004 году. В 2015 году «Тампа» дошла до финала, где уступила «Чикаго» со счетом 2−4. «Даллас» играл в финале плей-офф НХЛ впервые с 2000 года, в том сезоне клуб уступил «Нью-Джерси» (2−4). В активе «Далласа» есть один Кубок Стэнли, завоеванный в 1999 году.

Сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса на стадии регулярного чемпионата и возобновился 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоялась в Эдмонтоне.

Российские успехи

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, в его активе 34 (7 шайб + 27 передач) очка в 25 матчах. Последний раз российский хоккеист побеждал в бомбардирской гонке в 2018 году. Тогда первое место по набранным очкам в плей-офф занял форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, набравший 32 (12+20) балла. Также Кучеров показал второй результат среди российских игроков в истории НХЛ по количеству очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли — рекорд принадлежит Евгению Малкину (36 очков, 2009 год).

Василевский обновил собственный рекорд НХЛ по числу побед в одном плей-офф — 18. Из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, формат проведения Кубка Стэнли в этом сезоне был изменен. К розыгрышу добавили предварительный раунд и групповой этап, в котором определялся посев команд, занявших первые четыре места в своих конференциях в регулярном чемпионате. Ставшая второй в Восточной конференции «Тампа» провела три матча группового раунда, в которых Василевский одержал две победы.

Впервые с 2007 года победителем Кубка Стэнли стал российский голкипер. Завоевать трофей ранее удавалось только двум отечественным вратарям. Николай Хабибулин выиграл Кубок Стэнли в 2004 году вместе с «Тампой», а Илья Брызгалов взял титул в 2007 году с «Анахаймом».

Сергачев в минувшем плей-офф набрал 10 (3+7) очков в 25 матчах. 22-летний Сергачев, 27-летний Кучеров, 26-летний Василевский и 23-летний Волков впервые стали обладателями Кубка Стэнли. В прошлом году трофей выиграл «Сент-Луис» с российскими форвардами Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым.

В прошедшем финале Кубка Стэнли сыграли семь россиян — Василевский, Кучеров, Сергачев, Волков, Радулов, Гурьянов и Худобин. Это стало рекордом, так как ранее участие в финале плей-офф НХЛ принимали максимум шесть россиян. Последний раз подобное происходило в сезоне-1999/2000. Тогда за чемпионский «Нью-Джерси» выступали нападающие Сергей Немчинов, Александр Могильный, Сергей Брылин и защитник Владимир Малахов, а цвета проигравшего в финале «Далласа» защищали форвард Роман Ляшенко и защитник Сергей Зубов.