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10:35 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Тампы» Хедман признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

ТАСС, 29 сентября. Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Швед получил данную награду впервые в карьере.

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В ночь на вторник «Тампа» обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и стала обладателем Кубка Стэнли (счет в серии 4−2). Хедман набрал 22 (10 голов + 12 передач) очка в плей-офф. Швед стал третьим защитником, которому удалось забросить 10 шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В 1994 году Брайан Лич из «Рейнджерс» отличился 11 раз, а рекорд по этому показателю установил в 1985 году выступавший за «Эдмонтон» Пол Коффи (12).

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В финальной серии на счету Хедмана гол и шесть результативных передач. 29-летний защитник стал вторым игроком в истории «Тампы», получившим «Конн Смайт Трофи». В 2004 году, когда команда впервые завоевала Кубок Стэнли, награда досталась Брэду Ричардсу. Хедман стал третьим шведским хоккеистом, завоевавшим приз самому ценному игроку плей-офф, после Никласа Лидстрёма (2002, «Детройт») и Хенрика Зеттерберга (2008, «Детройт»).

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Хедман выступает за «Тампу» с 2009 года. Во время локаута сезона-2012/13 швед защищал цвета «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он провел за команду из Казахстана 26 игр.

В составе национальной сборной Хедман стал чемпионом мира в 2017 году. Также в его активе бронзовая награда мирового первенства 2010 года.

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