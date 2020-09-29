Хоккеист «Тампы» Хедман признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

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В ночь на вторник «Тампа» обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и стала обладателем Кубка Стэнли (счет в серии 4−2). Хедман набрал 22 (10 голов + 12 передач) очка в плей-офф. Швед стал третьим защитником, которому удалось забросить 10 шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В 1994 году Брайан Лич из «Рейнджерс» отличился 11 раз, а рекорд по этому показателю установил в 1985 году выступавший за «Эдмонтон» Пол Коффи (12).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальной серии на счету Хедмана гол и шесть результативных передач. 29-летний защитник стал вторым игроком в истории «Тампы», получившим «Конн Смайт Трофи». В 2004 году, когда команда впервые завоевала Кубок Стэнли, награда досталась Брэду Ричардсу. Хедман стал третьим шведским хоккеистом, завоевавшим приз самому ценному игроку плей-офф, после Никласа Лидстрёма (2002, «Детройт») и Хенрика Зеттерберга (2008, «Детройт»).

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Хедман выступает за «Тампу» с 2009 года. Во время локаута сезона-2012/13 швед защищал цвета «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он провел за команду из Казахстана 26 игр.