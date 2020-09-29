Хоккеист «Тампы» Хедман признан самым ценным игроком Кубка Стэнли
ТАСС, 29 сентября. Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку
ТАСС, 29 сентября. Защитник «Тампы» Виктор Хедман стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку
В ночь на вторник «Тампа» обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и стала обладателем Кубка Стэнли (счет в серии 4−2). Хедман набрал 22 (10 голов + 12 передач) очка в
В финальной серии на счету Хедмана гол и шесть результативных передач. 29-летний защитник стал вторым игроком в истории «Тампы», получившим «Конн Смайт Трофи». В 2004 году, когда команда впервые завоевала Кубок Стэнли, награда досталась Брэду Ричардсу. Хедман стал третьим шведским хоккеистом, завоевавшим приз самому ценному игроку
Хедман выступает за «Тампу» с 2009 года. Во время локаута сезона-2012/13 швед защищал цвета «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он провел за команду из Казахстана 26 игр.
В составе национальной сборной Хедман стал чемпионом мира в 2017 году. Также в его активе бронзовая награда мирового первенства 2010 года.