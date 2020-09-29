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11:13 (мск), источник: ТАСС

Лучший бомбардир плей-офф НХЛ Кучеров не сумел описать эмоции после победы в финале

ТАСС, 29 сентября. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел описать свои чувства после победы в финале Кубка Стэнли. Его комментарий приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

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Источник: Reuters

В ночь на вторник «Тампа» в шестом матче финальной серии обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и стала обладателем Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Тампы». Кучеров отметился результативной передачей с 34 очками (7 шайб + 27 передач) стал лучшим бомбардиром минувшего плей-офф.

«Чувствую себя хорошо. Просто восхитительно. Если честно, то не могу точно сказать, что я сейчас испытываю», — сказал Кучеров.

Сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса на стадии регулярного чемпионата и возобновился 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоялась в Эдмонтоне.

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