Лучший бомбардир плей-офф НХЛ Кучеров не сумел описать эмоции после победы в финале

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В ночь на вторник «Тампа» в шестом матче финальной серии обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и стала обладателем Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Тампы». Кучеров отметился результативной передачей с 34 очками (7 шайб + 27 передач) стал лучшим бомбардиром минувшего плей-офф.

«Чувствую себя хорошо. Просто восхитительно. Если честно, то не могу точно сказать, что я сейчас испытываю», — сказал Кучеров.