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11:19 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Тампы» Василевский: Шатаут случился в самый нужный момент

ТАСС, 29 сентября. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский заявил, что его шатаут в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) случился в самый подходящий момент. Его комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

В ночь на вторник «Тампа» в шестом матче финальной серии обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и стала обладателем Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Тампы». Василевский провел первый в карьере сухой матч в Кубке Стэнли.

«Это случилось как раз вовремя, — сказал Василевский. — Очевидно, мы играли очень хорошо, просто упустили несколько голевых моментов. Просто здорово, что шатаут случился сегодня, в самый важный момент в нашей жизни».

Сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса на стадии регулярного чемпионата и возобновился 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоялась в Эдмонтоне.

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