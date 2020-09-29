Вратарь «Тампы» Василевский: Шатаут случился в самый нужный момент

Источник: AP 2020

В ночь на вторник «Тампа» в шестом матче финальной серии обыграла «Даллас» со счетом 2:0 и стала обладателем Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Тампы». Василевский провел первый в карьере сухой матч в Кубке Стэнли.

«Это случилось как раз вовремя, — сказал Василевский. — Очевидно, мы играли очень хорошо, просто упустили несколько голевых моментов. Просто здорово, что шатаут случился сегодня, в самый важный момент в нашей жизни».