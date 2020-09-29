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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Два экс-хоккеиста «Барыса» выиграли Кубок Стэнли

Один из них также стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

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Бывшие защитники «Барыса» швед Виктор Хедман и американец Райан Макдона стали обладателями Кубка Стэнли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» они одержали победу над «Даллас Старс» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стали победителями серии.

29-летний Хедман также стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — он признан лучшим игроком этого Кубка Стэнли, набрав 21 (10+11) очко в 24 матчах плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Хедман и Макдона выступали за «Барыс» в сезоне 2012/13, пока в НХЛ был локаут.

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