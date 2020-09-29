Два экс-хоккеиста «Барыса» выиграли Кубок Стэнли
Один из них также стал обладателем «Конн Смайт Трофи».
Один из них также стал обладателем «Конн Смайт Трофи».
Бывшие защитники «Барыса» швед Виктор Хедман и американец Райан Макдона стали обладателями Кубка Стэнли, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» они одержали победу над «Даллас Старс» в шестом матче финала
29-летний Хедман также стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — он признан лучшим игроком этого Кубка Стэнли, набрав 21 (10+11) очко в 24 матчах
Напомним, Хедман и Макдона выступали за «Барыс» в сезоне 2012/13, пока в НХЛ был локаут.