Четыре россиянина с Кубком Стэнли. «Тампа» победила «Даллас» в финале плей-офф НХЛ

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Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли пятый год подряд. В 2016 и 2017 годах в составе «Питтсбурга» трофей завоевал Евгений Малкин. Спустя год его обладателями стали игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. А в прошлом сезоне главный приз НХЛ завоевали нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

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Сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса на стадии регулярного чемпионата и возобновился 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоялась в Эдмонтоне.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Формат проведения Кубка Стэнли в этом сезоне был изменен, в плей-офф сыграли 24 команды вместо привычных 16. К розыгрышу добавили предварительный раунд и групповой этап, в котором определялся посев команд, занявших первые четыре места в своих конференциях в регулярном чемпионате. «Тампа» провела три матча группового этапа и заняла второе место в своей конференции.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

В первом раунде «Тампа» переиграла «Коламбус» (4−1), во втором с таким же счетом оказалась сильнее «Бостона». В финале конференции был повержен «Нью-Йорк Айлендерс» (4−2).

Российские герои плей-офф

В прошедшем финале Кубка Стэнли сыграли семь россиян — Василевский, Кучеров, Сергачев, Волков, а также игроки «Далласа» Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин. Это стало рекордом, ранее участие в финале плей-офф НХЛ принимали максимум шесть россиян. Последний раз подобное происходило в сезоне-1999/2000. Тогда за чемпионский «Нью-Джерси» выступали нападающие Сергей Немчинов, Александр Могильный, Сергей Брылин и защитник Владимир Малахов, а цвета проигравшего в финале «Далласа» защищали Роман Ляшенко и Сергей Зубов.

В сезоне-1997/1998 в заявках финалистов было семь россиян. У «Детройта» числились Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Федоров, а в составе «Вашингтона» значились Андрей Николишин и Сергей Гончар. Однако Миронов не провел ни одного матча в финальной серии, по итогам которой его команда завоевала трофей.

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, в его активе 34 (7 шайб + 27 передач) очка в 25 матчах, последний раз российский хоккеист побеждал в бомбардирской гонке в 2018 году.

Тогда первое место по набранным очкам в плей-офф занял форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, набравший 32 (12+20) балла. Ранее из россиян это удавалось Евгению Малкину (2009, 2017) и Сергею Федорову (1995). Также Кучеров показал второй результат среди российских игроков в истории НХЛ по количеству очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли — рекорд принадлежит Малкину (36 очков, 2009 год).

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Российский нападающий занял пятое место по количеству голевых передач в одном плей-офф. Рекорд по этому показателю (31 результативный пас) в 1988 году установил Уэйн Гретцки. В 1985 году канадец отдал 30 голевых передач, а в 1987-м — 29. Также Кучерова превзошел Марио Лемье, на счету которого 28 голевых передач в розыгрыше Кубка Стэнли 1991 года.

Сергачев в минувшем плей-офф набрал 10 (3+7) очков в 25 матчах. Волков впервые в плей-офф появился на льду в заключительном матче финальной серии. Он провел на площадке чуть больше девяти минут и заработал удаление, после которого Брэйден Пойнт забросил победную шайбу.

Главным открытием плей-офф стал вратарь «Далласа» Худобин. Российский вратарь провел 24 матча, в которых его команда одержала 14 побед, и отразил 91,7% бросков по своим воротам. Радулов отметился 18 (10+8) набранными очками, на счету Гурьянова 17 (9+8) баллов за результативность. Гурьянов стал главным героем серии 1/8 финала плей-офф с «Калгари», когда в шестом матче оформил покер и обеспечил своей команде выход в следующий раунд.

Рекорды Василевского

Василевский установил рекорд НХЛ по числу побед в одном плей-офф — 18. Это достижение российского вратаря не сможет превзойти никто, пока не изменится формат плей-офф. При стандартной схеме вратарь может выиграть максимум 16 встреч в одном плей-офф. Воспитанник «Салавата Юлаева» установил рекорд и по количеству игрового времени в одном плей-офф — 1 708 минут и 12 секунд.

«Василевский заслуживал приз самому ценному игроку плей-офф, но об этом не мне судить. Для уфимских болельщиков и клуба “Салават Юлаев” он является самым ценным игроком финальной серии и всего плей-офф. Я смотрел практически все игры плей-офф с участием “Тампы”, Андрей играл выдающимся образом. Думаю, что на данный момент он лучший голкипер в мире», — сказал ТАСС генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.

В шестом матче финальной серии Василевский впервые в своей карьере сыграл «на ноль» во встрече плей-офф. Он стал вторым вратарем в истории НХЛ, который первый раз в плей-офф сыграл «на ноль» в победном матче финала Кубка Стэнли. Первым голкипером по этому показателю был Том Баррассо (1991 год).

«Мой первый “сухарь” в плей-офф, и сразу в решающем матче за Кубок Стэнли, наконец-то. Мы говорили об этом в раздевалке, это незабываемые ощущения, мы играли очень хорошо. У соперника было несколько отличных моментов, поэтому я рад всему, что случилось сегодня. Это самое важное время в моей жизни», — отметил Василевский.

Впервые с 2007 года победителем Кубка Стэнли стал российский голкипер. Завоевать трофей ранее удавалось только двум отечественным вратарям. Николай Хабибулин выиграл Кубок Стэнли в 2004 году вместе с «Тампой», а Илья Брызгалов взял титул в 2007 году с «Анахаймом».

Супертройка и самый ценный игрок плей-офф

Весь плей-офф «Тампа» провела без своего капитана Стивена Стэмкоса. Канадский форвард в регулярном чемпионате был вторым по результативности игроком своей команды после Кучерова, набрав 66 (29+37) очков. Травмированный Стэмкос вышел на лед в третьем матче финальной серии (5:2) во многом для того, чтобы его имя было выгравировано на Кубке Стэнли. Форвард провел на площадке 2 минуты и 47 секунд, но за это время успел отметиться заброшенной шайбой.

В отсутствие капитана роль лидерства на себя взяла ударная тройка «Тампы». Кучеров, Пойнт и Ондржей Палат на троих в матчах плей-офф забросили 31 шайбу. Пойнт стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 14 шайб, четыре из которых пришлись на финальную серию.

Первой тройке нападения на протяжении всего плей-офф помогал защитник Виктор Хедман. Именно он стал обладателем «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф. Шведский защитник набрал 22 (10+12) очка в плей-офф при показатели полезности «+13».

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Он стал третьим защитником, которому удалось забросить 10 шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В 1994 году Брайан Лич из «Нью-Йорк Рейнджерс» отличился 11 раз, а рекорд по этому показателю установил в 1985 году выступавший за «Эдмонтон» Пол Коффи (12). Хедман стал третьим шведским хоккеистом, завоевавшим приз самому ценному игроку плей-офф, после Никласа Лидстрёма (2002, «Детройт») и Хенрика Зеттерберга (2008, «Детройт»).

Главный тренер «Тампы» Джон Купер впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Восемь лет назад канадский специалист стал обладателем Кубка Колдера с «Норфолк Адмиралз» и стал восьмым тренером, кому покорились главные трофеи Американской хоккейной лиги (АХЛ) и НХЛ.

Помимо Купера, это смогли сделать Фред Шеро, Эл Макнил, Майк Кинэн, Джон Торторелла, нынешний тренер «Авангарда» Боб Хартли, Питер Лавиолетт и Барри Тротц.