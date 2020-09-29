«Не забывайте, откуда вы пришли». «Барыс» поздравил обладателей Кубка Стэнли
Два игрока выступали за казахстанский клуб.
Два игрока выступали за казахстанский клуб.
Казахстанский «Барыс» обратился к своим бывшим игрокам Виктору Хедману и Райану Макдоне, которые в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли.
«Великое достижение Хедмана и Макдоны — победа в Кубке Стэнли-2020 вместе с “Тампой”. Поздравляем! Никогда не забывайте, откуда вы пришли», — говорится в твиттере «барсов».
Хедман и Макдона защищали цвета «Барыса» в 2012 году во время локаута в НХЛ.
«Еще свежи в памяти матчи Виктора Хедмана и Райана Макдоны за “Барыс”. А сегодня эти парни стали обладателями Кубка Стэнли-2020. В финальной серии их “Тампа Бэй” обыграла “Даллас” — 4:2. А Хедман был признан самым ценным игроком