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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Не забывайте, откуда вы пришли». «Барыс» поздравил обладателей Кубка Стэнли

Два игрока выступали за казахстанский клуб.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Казахстанский «Барыс» обратился к своим бывшим игрокам Виктору Хедману и Райану Макдоне, которые в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» стали обладателями Кубка Стэнли.

Барыс (Нур-Султан)

«Великое достижение Хедмана и Макдоны — победа в Кубке Стэнли-2020 вместе с “Тампой”. Поздравляем! Никогда не забывайте, откуда вы пришли», — говорится в твиттере «барсов».

Хедман и Макдона защищали цвета «Барыса» в 2012 году во время локаута в НХЛ.

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Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

«Еще свежи в памяти матчи Виктора Хедмана и Райана Макдоны за “Барыс”. А сегодня эти парни стали обладателями Кубка Стэнли-2020. В финальной серии их “Тампа Бэй” обыграла “Даллас” — 4:2. А Хедман был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ. “Барыс” поздравляет своих бывших игроков с великолепной победой», — добавила пресс-служба столичного клуба.

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