«Рейнджерс» объявили об уходе хоккеиста Лундквиста, который провел в команде 15 лет
ТАСС, 30 сентября. Шведский голкипер Хенрик Лундквист покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает
ТАСС, 30 сентября. Шведский голкипер Хенрик Лундквист покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает
Соглашение Лундквиста действовало до конца 2020 года, но «Рейнджерс» выкупили оставшийся срок контракта.
В составе «Рейнджерс» выступают российские вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.
Лундквисту 38 лет, он выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. В 2012 году голкипер получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.