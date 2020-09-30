Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
15:00
Сибирь
СКА
46
Хоккей. КХЛ
29.09
Сочи
Трактор
24
Хоккей. КХЛ
1.10
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
1.10
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
1.10
Авангард
Витязь
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
17:55 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» объявили об уходе хоккеиста Лундквиста, который провел в команде 15 лет

ТАСС, 30 сентября. Шведский голкипер Хенрик Лундквист покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наверх

Соглашение Лундквиста действовало до конца 2020 года, но «Рейнджерс» выкупили оставшийся срок контракта.

В составе «Рейнджерс» выступают российские вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.

Национальная Хоккейная Лига
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Лундквисту 38 лет, он выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. В 2012 году голкипер получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Спартак» vs Дзюба: как остановить топ-форварда «Зенита»?
Жизнь Ансу Фати — триллер. Война и коммунизм в испанском селе
Нурмагомедова уличили в нарушении правил UFC
Загитова показала пикантное видео из гримерки
Кипер СКА швырнул соперника на борт. Бердин ярко ворвался в КХЛ
Сложный выезд «Краснодара» и другие: Топ-5 ставок дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь