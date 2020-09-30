«Рейнджерс» объявили об уходе хоккеиста Лундквиста, который провел в команде 15 лет

Лундквисту 38 лет, он выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. В 2012 году голкипер получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006) и серебряным призером Игр в Сочи (2014). В его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.