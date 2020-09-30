«Так много звёзд в НХЛ. Так мало в ней икон». «Рейнджерс» закончили эру Короля Лундквиста

Источник: AP 2020

«Так много звёзд в этой лиге. Так мало в ней икон. Номер 30 из Оре, Швеция, Хенрик Лундквист. Ты всегда был и всегда останешься “Рейнджером”», — с этих слов пресс-служба «Рейнджерс» начала один из самых тяжёлых дней для болельщиков команды за всю историю клуба.

Хенрик Лундквист — больше не голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс». Американский клуб НХЛ принял решение выкупить последний год контракта легендарного шведского голкипера. Его соглашение с зарплатой $ 8,5 млн было рассчитано до конца сезона-2020/2021, но теперь клуб и вратарь пойдут разными дорогами.

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«Мы хотели бы поблагодарить Хенрика за его неоценимый вклад в “Нью-Йорк Рейнджерс”. С тех пор, как я познакомился с Хэнком, когда он впервые приехал в Нью-Йорк в 2005 году, он оставался невероятным профессионалом. Его трудовая этика, страсть к игре и любовь к “Рейнджерс” и Нью-Йорку позволили ему стать одним из величайших хоккейных голкиперов и одним из лучших игроков в истории нашей франшизы. Мы желаем Хенрику и его семье всего наилучшего в будущем», — заявил президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон.

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Великий вратарь без Кубка Стэнли

Шведский вратарь был выбран «синерубашечниками» на драфте Национальной хоккейной лиги 2000 года в седьмом раунде под общим 205-м номером. С момента выбора на драфте НХЛ до дебюта голкипера в лиге прошло целых пять лет. Хенрик приехал в Северную Америку уже зрелым голкипером с опытом выступления на двух чемпионатах мира и сходу стал первым номером «Рейнджерс». Как оказалось в дальнейшем, первым номером на целых 15 лет.

Лундквист сразу же влюбил в себя «Мэдисон Сквер Гарден». Хенрика обожали на Бродвее за его отношение к хоккею и болельщикам. 38-летний вратарь переписал все клубные достижения для голкиперов — ему принадлежат рекорды по матчам, победам, шат-аутам, отражённым броскам и времени на льду.

Вот только главный трофей в НХЛ легендарному голкиперу так и не покорился. Ближе всего «Рейнджерс» эпохи Лундквиста подобрались к Кубку Стэнли в 2014 году. Однако в решающей серии подопечные Алена Виньо проиграли «Лос-Анджелес Кингз». Решающий гол Король Хенрик пропустил во втором овертайме пятого матча серии после броска защитника «Лос-Анджелеса» Алека Мартинеса.

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Шесть лет назад казалось, что впереди у «Рейнджерс» будет ещё много времени, чтобы выиграть Кубок для своей легенды. Но серия обменов, произведённых тогдашним руководством клуба, разрушили команду-финалиста до самого основания. В 2018 году «Рейнджерс» объявили о курсе на перестройку, последним элементом которой стал отказ от самого Лундквиста.

В последнем сезоне Лундквист проиграл конкуренцию россиянам

«Немногие игроки были настолько важны для франшизы “Рейнджерс” как Хенрик Лундквист. Мы невероятно благодарны ему за всё, что он сделал для нашей организации. За время своего 15-летнего пребывания в клубе он не только зарекомендовал себя как один из лучших голкиперов в истории хоккея, но и проявил себя послом “Рейнджерс” по всему мира. Хенрик навсегда останется частью нашей семьи», — это уже слова владельца клуба Джеймса Долана.

Функционеры «Рейнджерс» говорят настолько красивые и трогательные слова, что можно задаться вопросом, неужели клубу настолько сильно мешал последний год контракта Хенрика? К сожалению, для легендарного голкипера ответ на этот вопрос положительный. Увы, мешал. Минувший сезон получился одним из худших в карьере голкипера по статическим показателям. И тут уже нельзя было так просто всё свалить на слабую игру полевых хоккеистов. Потому что молодые россияне Игорь Шестёркин и Александр Георгиев реально выглядели надёжнее и стабильнее.

Что даёт «Рейнджерс» выкуп контракта Лундквиста?

В следующем сезоне 38-летний голкипер должен был заработать $ 8,5 млн. Как вы знаете, в НХЛ нельзя безболезненно выкупать контракты, но можно растянуть штраф за разрыв соглашения на несколько лет. В чемпионате-2020/2021 «синерубашечники» получат под кепку $ 5,5 млн за выкуп контракта, спустя год — ещё $ 1,5 млн. Таким образом, непосредственно в следующем году экономия от разрыва с Лундквистом составит для клуба $ 3,0 млн. Именно в такую сумму парням с Бродвея, скорее всего, обойдётся контракт Георгиева.

Несколькими днями ранее «Рейнджерс» отказались от ещё одной легенды клуба — защитника Марка Стаала. Клуб из Нью-Йорка очень выгодно для себя сбросил его контракт в «Детройт Ред Уингз». Теперь в распоряжении генерального менеджера «Рейнджерс» Джеффа Гортона чуть больше $ 23 млн, чего с лихвой должно хватит для переподписания контрактов с такими важными игроками для команды, как Йеспером Фастом, Тони ДеАнджело, Райаном Строумом и вышеупомянутым Георгиевым.

Если бы «Рейнджерс» не пошли резать по живому, то одного из этих хоккеистов пришлось бы потерять.

Последнее слово Лундквиста

«15 лет прошло с того момента, как я провёл первую игру за “Рейнджерс”. Я приехал сюда с большими надеждами и не менее большими мечтами. Но даже в своих самых смелых фантазиях никогда не мог представить, какое потрясающее путешествие ждёт меня впереди.



Защищать цвета этой организации было самым большим источником гордости и радости в моей жизни. Я так сильно благодарен за эту возможность, за дружбу и за все прекрасные воспоминания, созданные ношением сочетания красного, белого и синего цветов



Я вспоминаю всех великих партнёров по команде, с которыми мне довелось сыграть за “Рейнджерс”. Так много классных игроков и потрясающих людей, которые сделали последние 15 лет невероятными. Спасибо, парни. От всей души благодарю вас. Спасибо за всё!» — такими стали последние слова Хенрика Лундквиста в качестве голкипера «Рейнджерс».

Что будет делать вратарь дальше? Брат хоккеиста, Йоэль Лундквист, несколько дней назад сообщил, что Хенрик на данный момент не намерен возвращаться в родную «Фрёлунду». Ранее сообщалось, что Король Хенрик всё ещё мечтает о Кубке Стэнли. И вполне возможно, что ветеран НХЛ ещё сумеет трудоустроиться в одном из клубов-контендеров на минимальном контракте, чтобы совершить ещё один поход за титулом.

Но это будет уже совсем другая история. Его отдельная история, в которой больше не будет «Рейнджерс».