Русский хоккеист Кучеров поил пивом владельца клуба, на Кубке Стэнли появилась вмятина. Чемпионский парад «Тампы»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Самые счастливые люди Америки последние несколько дней живут в Тампе. Местные «Лайтнинг» подарили городу огромный праздник, спустя 16 лет вернув себе Кубок Стэнли. Вскоре после завоевания трофея «Молнии» покинули порядком надоевший им «пузырь» в Эдмонтоне и вернулись в родной город, где первым делом их ждала теплая встреча с семьями.

Ну, а дальше в третьем по размеру городе штата Флорида начался большой праздник. В среду хоккеисты, например, катались на троллейбусе.

Еще их ждало фотографирование с выигранными трофеями на родной арене.

Ну, а главным мероприятием стал чемпионский парад, который прошел в необычном формате: команда передвигалась не на привычном автобусе, а на лодках, катерах и других плавсредствах.

Виктор Хедман поил Стивена Стэмкоса из Кубка вот в таких слегка экстремальных условиях.

Тот же Стэмкос на пару с Алексом Киллорном устраивал для трофея прогулку на гидроцикле.

А Янни Гурд приветствовал фанатов по пояс голый.

Кажется, серебряная чашка по ходу парада была немного помята.

Но все-таки доставлена на сцену, с которой «Тампа» общалась со своими поклонниками.

Здесь главным героем стал Никита Кучеров. Российский форвард эмоционально приветствовал болельщиков.

И поил пивом владельца «Тампы» Джеффа Виника, называя его лучшим человеком в спорте и в Америке.

Вся команда скандировала имя Виника.

Стэмкос тряс трофеем в компании капитана «Тампы"-2004 Дэйва Андрейчука.

А Патрик Марун выбегал на сцену в одних шортах и шляпе.