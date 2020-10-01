Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
30.09
Салават Юлаев
Автомобилист
14
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
11:37 (мск), источник: Sport24

Русский хоккеист Кучеров поил пивом владельца клуба, на Кубке Стэнли появилась вмятина. Чемпионский парад «Тампы»

Он впервые прошел на воде.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Самые счастливые люди Америки последние несколько дней живут в Тампе. Местные «Лайтнинг» подарили городу огромный праздник, спустя 16 лет вернув себе Кубок Стэнли. Вскоре после завоевания трофея «Молнии» покинули порядком надоевший им «пузырь» в Эдмонтоне и вернулись в родной город, где первым делом их ждала теплая встреча с семьями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а дальше в третьем по размеру городе штата Флорида начался большой праздник. В среду хоккеисты, например, катались на троллейбусе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще их ждало фотографирование с выигранными трофеями на родной арене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а главным мероприятием стал чемпионский парад, который прошел в необычном формате: команда передвигалась не на привычном автобусе, а на лодках, катерах и других плавсредствах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виктор Хедман поил Стивена Стэмкоса из Кубка вот в таких слегка экстремальных условиях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тот же Стэмкос на пару с Алексом Киллорном устраивал для трофея прогулку на гидроцикле.

Во время загрузки произошла ошибка.

А Янни Гурд приветствовал фанатов по пояс голый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, серебряная чашка по ходу парада была немного помята.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но все-таки доставлена на сцену, с которой «Тампа» общалась со своими поклонниками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь главным героем стал Никита Кучеров. Российский форвард эмоционально приветствовал болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

И поил пивом владельца «Тампы» Джеффа Виника, называя его лучшим человеком в спорте и в Америке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вся команда скандировала имя Виника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стэмкос тряс трофеем в компании капитана «Тампы"-2004 Дэйва Андрейчука.

Во время загрузки произошла ошибка.

А Патрик Марун выбегал на сцену в одних шортах и шляпе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но счастливее человека чем Кучеров все равно найти было сложно. «Тампа» гуляет, «Тампа» заслужила!

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Скоро пойдут фото без трусов. Тело позволяет». Гимнастка Севастьянова показала себя в нижнем белье
«Девочка созрела. Настоящее женское тело!» Загитова показала себя в новом платье и восхитила фанатов
РПЛ не безнадежна. У России будет три команды в Лиге чемпионов
Как русские клубы унижали «Реал», «Арсенал» и «Баварию» в Европе
«Так мало в НХЛ икон». «Рейнджерс» закончили эру Лундквиста
Конор Макгрегор намерен провести бой с Порье без участия UFC
Гол Винисиуса принес «Реалу» победу в матче примеры
Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь