Русский хоккеист Кучеров поил пивом владельца клуба, на Кубке Стэнли появилась вмятина. Чемпионский парад «Тампы»
Он впервые прошел на воде.
Он впервые прошел на воде.
Самые счастливые люди Америки последние несколько дней живут в Тампе. Местные «Лайтнинг» подарили городу огромный праздник, спустя 16 лет вернув себе Кубок Стэнли. Вскоре после завоевания трофея «Молнии» покинули порядком надоевший им «пузырь» в Эдмонтоне и вернулись в родной город, где первым делом их ждала теплая встреча с семьями.
Ну, а дальше в третьем по размеру городе штата Флорида начался большой праздник. В среду хоккеисты, например, катались на троллейбусе.
Еще их ждало фотографирование с выигранными трофеями на родной арене.
Ну, а главным мероприятием стал чемпионский парад, который прошел в необычном формате: команда передвигалась не на привычном автобусе, а на лодках, катерах и других плавсредствах.
Виктор Хедман поил Стивена Стэмкоса из Кубка вот в таких слегка экстремальных условиях.
Тот же Стэмкос на пару с Алексом Киллорном устраивал для трофея прогулку на гидроцикле.
А Янни Гурд приветствовал фанатов по пояс голый.
Кажется, серебряная чашка по ходу парада была немного помята.
Но
Здесь главным героем стал Никита Кучеров. Российский форвард эмоционально приветствовал болельщиков.
И поил пивом владельца «Тампы» Джеффа Виника, называя его лучшим человеком в спорте и в Америке.
Вся команда скандировала имя Виника.
Стэмкос тряс трофеем в компании капитана «Тампы"-2004 Дэйва Андрейчука.
А Патрик Марун выбегал на сцену в одних шортах и шляпе.
Но счастливее человека чем Кучеров все равно найти было сложно. «Тампа» гуляет, «Тампа» заслужила!