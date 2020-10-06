Будут ли россияне в первой десятке? Сколько всего наших выберут? Глобальный анонс драфта НХЛ
В ночь на среду за океаном будет решаться судьба лучших юниоров.
В ночь на среду за океаном будет решаться судьба лучших юниоров.
От слова «уникальный» начинает уже подташнивать, но в эпоху «короны» все важные события, в том числе и в НХЛ, проходят в необычном формате. Вместо масштабного события на домашней арене «Монреаля» с элементами шоу, присутствием болельщиков и журналистов, предстоящий драфт пройдет в формате видеоконференции. Обертка еще не самое важное. Впервые за долгое время руководство и скауты клубов вынуждены оценивать юных талантов непривычным для себя образом — преимущественно с помощью видео.
Обычно считается, что это вспомогательный элемент, который не может полностью заменить просмотр перспективного юниора вживую. Камера выхватывает только часть действий хоккеиста, упуская многие важные детали — игра без шайбы, своевременная смена, выбор позиции при атаке соперника, поведение на скамейке и многое другое.
А ведь еще не было традиционного комбайна в Торонто, на котором представители клубов могли не только узнать о функциональном состоянии молодых талантов, но и пообщаться с ним с глазу на глаз. Собеседование по зуму, согласитесь, это уже
Реальный претендент на первый выбор всего один — франкоканадец Алексис Лафренье. Левый крайний отлично проявил себя на молодежном чемпионате мира. Он выступает за клуб юниорской лиги Квебека «Римуски», откуда ранее под первыми номерами уходили Лекавалье и Кросби. В конце июня в
Лафренье — большой талант, из него может получиться форвард в промежутке от Кучерова до Юбердо, то есть классный край, умеющий играть на партнеров. В идеальном мире клуб из
Первый выбор почти никогда не меняют. Для гламурного
Куда интереснее ситуация вокруг второго номера. До недавнего времени считалось, что позиции габаритного канадца Куинтона Байфилда предпочтительнее. Вокруг такого игрока можно строить команду, что актуально для «Лос-Анджелеса». Копитар и Картер сдают позиции, но под их крылом юный центр может вырасти в заметную фигуру на уровне НХЛ.
Его отец выходец из Ямайки, что в свете последних событий по теме Black lives matter тоже имеет значение. К тому же Байфилд один из самых поздних по рождению игроков, выходящих на драфт. Он младше Лафренье на 10 месяцев. Значит, у него есть больше простора для развития.
Правда, есть скептицизм относительно перспектив Куинтона в НХЛ именно
Конкурент Байфилда — немец Тим Штютцле. Он как раз уже поиграл среди взрослых, набрав в 17 лет 34 очка в 41 матче за «Мюнхен» в немецкой лиге. Не лишним будет напомнить, что «Лос-Анджелесом» и его домашней ареной Staples владеет могущественный холдинг «Аншутц». Его глава Филип Аншутц потомок волжских немцев. Тесные связи с исторической родиной не секрет.
Компании принадлежит берлинский «Айсбэрен», куда в аренду пару недель назад отправили пятерых игроков из системы «Кингз», включая пятого номера драфта-2019 Алекса Туркотта. «Немецкий фактор» при прочих равных нельзя недооценивать. Возможно, это перевесит в пользу умного и техничного плеймейкера Штютцле, тем более после триумфа его соотечественника Драйзайтля в НХЛ.
Год назад под шестым номером «Детройт» выбрал немецкого защитника Зайдера. Сейчас на первый раунд претендуют сразу три человека, выросшие и выступающие в Германии — помимо Штютцле это его партнеры по молодежке
Если с первой тройкой существует относительная ясность, то далее в дело должен вступить другой фактор. Его проще всего описать словом «вкусовщина». На бумаге у десятка юниоров есть приличные козыри, но в данный момент это еще ничего не значит. Хоккеистов, которые с большой долей вероятности вырастут в лидеров клубов НХЛ, никто не назовет, поскольку достоинства еще не созревших игроков уравновешиваются недостатками.
Австрийский центр Марко Росси, возможно, станет самым ярким хоккеистом в истории своей страны. Он, выступая в лиге Онтарио за «Оттаву-67», в последнем чемпионате набрал 120 очков в 56 матчах. Его арсенал атакующих навыков впечатляет, а скромный рост (176 сантиметров) пугает, если рассуждать о трансформации успехов на молодежном уровне во взрослый.
Одноклубник Росси, канадец Джек Куинн — лучший снайпер драфта с 52 шайбами в 62 играх. Бросок у него сумасшедший. При этом форвард не простая «пулялка», а разносторонний игрок, выходящий даже на меньшинство. Средние габариты, неплохое катание. В НХЛ он имеет хорошие шансы закрепиться, но вряд ли будет столь же эффективен, как в юниорах. Хотя Алекс Дебринкэт из «Чикаго» хороший пример для подражания.
Защитник Джейми Дрисдейл соответствует всем критериям последней моды для игроков своего амплуа — не самый большой, подвижный, с прекрасным катанием и атакующими навыками. Он хорошо смотрелся на молодежном чемпионате мира, выиграв с Канадой «золото». Задача дорасти до звездных новичков последних лет типа Шабо, Макара, Хьюза сложная, но реалистичная.
Два других защитника, которым прочат хорошее будущее, помощнее и понадежнее. Джейк Сэндерсон — сын известного канадского нападающего по имени Джефф, который был на хорошем счету в НХЛ в
Из остальных выделить можно шведских крайних нападающих Лукаса Рэймонда («Фрелунда») и Александра Хольца («Юргорден»). Оба техничные, умные и с отличным катанием. Разве что первый чаще лезет в борьбу и лучше пашет в обороне, а у второго — убийственный бросок и потенциал вырасти в
Финн Антон Лунделл котируется на уровне первой десятки, хотя по отзывам некоторых экспертов он лучше всего раскроется в роли центра третьего звена. Стоит ли брать его высоко? Вопрос почти риторический. Канадские форварды Коул Перфетти (центр из «Сагино», лига Онтарио) и Сет Джарвис (правый край из «Портленда», Западная лига) креативны, техничны, быстры, умны и разрывают вратарей в своих лигах — 111 и 98 очков соответственно. Беспокоит только их рост в районе 177−178 сантиметров. Не из каждого одаренного игрока с такими габаритами вырастают новые Пойнты и Кейны.
Российские игроки в последнее время снова стали пользоваться популярностью. Пресловутый «русский фактор» остался в прошлом. Наших соотечественников брать уже не боятся. Год назад клубы НХЛ взяли сразу 28 человек — на два больше, чем шведов. На этом драфте снова могут уйти более 20 наших юниоров. В этом не будет ничего удивительного.
В то же время количество совершенно не коррелирует с качеством. Для значительной части игроков выбор на драфте может стать главным достижением в карьере. Иногда понять мотивы того или иного выбора нельзя. Например, нападающего из системы «Нефтехимика» Булата Шафигуллина «Лос-Анджелес» два года назад забронировал себе в третьем раунде. Однако в КХЛ он в 58 матчах так и не забросил ни одной шайбы.
Сейчас лишь один игрок, которого могут выбрать на драфте, имеет потенциал большой звезды. Это вратарь СКА Ярослав Аскаров. Он вряд ли доживет до середины первого раунда. Неудачное выступление на молодежном чемпионате мира не сильно отразилось на его позициях. Сравнения с Андреем Василевским
Два игрока «Салавата Юлаева», нападающий Родион Амиров и защитник Шакир Мухамадуллин, по разным рейтингам котируются в первом раунде. Один — ближе к середине, другой — ближе к концу. У каждого есть ощутимые недостатки, которые бросаются в глаза, несмотря на вспышки результативности в нынешнем чемпионате. Это объективная реальность, применимая ко многим молодым хоккеистам. Для того, чтобы заиграть в НХЛ, обоим надо поработать над многими компонентами.
Талантливый центр и мой персональный фаворит Марат Хуснутдинов уже дебютировал в СКА. Его несколько лет в Подольске тренировал Геннадий Курдин, воспитавший Кучерова и Гусева. Умный, техничный нападающий скорее всего будет выбран во втором раунде. Примерно в этом же отрезке должен уйти и другой интересный центрфорвард Василий Пономарев. Он вместо «Спартака» второй год проводит в лиге «Квебека» за «Шавиниган». Свои акции уроженец Зеленограда за это время как минимум не ухудшил.
Из менее раскрученных на сегодняшний день игроков следуют обратить внимание на вратаря из системы «Ак Барса» Артура Ахтямова и защитника «Русских Витязей» Филата Зотова.
Больше всего поражает близорукость скаутов, пропустивших на прошлых драфтах таких игроков, как Артем Галимов («Ак Барс»), Егор Соколов («Кейп-Бретон», лига Квебека) и Егор Чинахов («Авангард»). За что, спрашиваются, люди получают деньги, если ни один из 31 клуба НХЛ не расстался с выбором хотя бы в седьмом раунде?
Нет гарантий, что эти парни стопроцентно заиграют за океаном. Но если и брать
Михаил Зислис