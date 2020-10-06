Будут ли россияне в первой десятке? Сколько всего наших выберут? Глобальный анонс драфта НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Угадайка

От слова «уникальный» начинает уже подташнивать, но в эпоху «короны» все важные события, в том числе и в НХЛ, проходят в необычном формате. Вместо масштабного события на домашней арене «Монреаля» с элементами шоу, присутствием болельщиков и журналистов, предстоящий драфт пройдет в формате видеоконференции. Обертка еще не самое важное. Впервые за долгое время руководство и скауты клубов вынуждены оценивать юных талантов непривычным для себя образом — преимущественно с помощью видео.

Обычно считается, что это вспомогательный элемент, который не может полностью заменить просмотр перспективного юниора вживую. Камера выхватывает только часть действий хоккеиста, упуская многие важные детали — игра без шайбы, своевременная смена, выбор позиции при атаке соперника, поведение на скамейке и многое другое. Из-за пандемии отменили юниорский чемпионат мира и плей-офф в самых престижных лигах, что не дает возможности оценить потенциал игрока в более серьезных условиях, чем регулярный чемпионат.

А ведь еще не было традиционного комбайна в Торонто, на котором представители клубов могли не только узнать о функциональном состоянии молодых талантов, но и пообщаться с ним с глазу на глаз. Собеседование по зуму, согласитесь, это уже что-то другое. Один знакомый скаут клуба НХЛ охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «50 на 50″ — можно как легко попасть пальцем в небо, так и угадать». Соответственно, прямой логики будет меньше, чем обычно. Результаты «угадайки» в таких условиях будет через несколько лет интересно сравнить с классическим подходом.

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Фаворит

Реальный претендент на первый выбор всего один — франкоканадец Алексис Лафренье. Левый крайний отлично проявил себя на молодежном чемпионате мира. Он выступает за клуб юниорской лиги Квебека «Римуски», откуда ранее под первыми номерами уходили Лекавалье и Кросби. В конце июня в драфт-лотерее победили «Рейнджерс», которых сразу же стали поздравлять с получением будущей звезды.

Лафренье — большой талант, из него может получиться форвард в промежутке от Кучерова до Юбердо, то есть классный край, умеющий играть на партнеров. В идеальном мире клуб из Нью-Йорка мог пойти и на обмен, что стало бы сенсацией. В команде перебор сильных крайних форвардов и при живом Панарине никто не отдаст Лафренье роль первой примы. Еще и со вторым номером прошлого драфта Какко надо возиться, доводя его до ума. Дебютный сезон у финна сложился «так себе».

Первый выбор почти никогда не меняют. Для гламурного Нью-Йорка приход юного канадца еще одна возможность раздуть шумиху. Лафренье через неделю исполнится уже 19 лет, поэтому для него переход во взрослый хоккей должен стать гладким. Физически и ментально он уже почти взрослый.

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Интрига

Куда интереснее ситуация вокруг второго номера. До недавнего времени считалось, что позиции габаритного канадца Куинтона Байфилда предпочтительнее. Вокруг такого игрока можно строить команду, что актуально для «Лос-Анджелеса». Копитар и Картер сдают позиции, но под их крылом юный центр может вырасти в заметную фигуру на уровне НХЛ.

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Его отец выходец из Ямайки, что в свете последних событий по теме Black lives matter тоже имеет значение. К тому же Байфилд один из самых поздних по рождению игроков, выходящих на драфт. Он младше Лафренье на 10 месяцев. Значит, у него есть больше простора для развития.

Правда, есть скептицизм относительно перспектив Куинтона в НХЛ именно из-за его фактуры. Его 193 сантиметра роста и под центнер веса позволяют доминировать уже сейчас на юниорском уровне. Среди мужиков это уже не пройдет.

Конкурент Байфилда — немец Тим Штютцле. Он как раз уже поиграл среди взрослых, набрав в 17 лет 34 очка в 41 матче за «Мюнхен» в немецкой лиге. Не лишним будет напомнить, что «Лос-Анджелесом» и его домашней ареной Staples владеет могущественный холдинг «Аншутц». Его глава Филип Аншутц потомок волжских немцев. Тесные связи с исторической родиной не секрет.

Компании принадлежит берлинский «Айсбэрен», куда в аренду пару недель назад отправили пятерых игроков из системы «Кингз», включая пятого номера драфта-2019 Алекса Туркотта. «Немецкий фактор» при прочих равных нельзя недооценивать. Возможно, это перевесит в пользу умного и техничного плеймейкера Штютцле, тем более после триумфа его соотечественника Драйзайтля в НХЛ.

Год назад под шестым номером «Детройт» выбрал немецкого защитника Зайдера. Сейчас на первый раунд претендуют сразу три человека, выросшие и выступающие в Германии — помимо Штютцле это его партнеры по молодежке Джон-Джейсон Петерка и Лукас Райхел. Последний — сын хоккеиста чешского происхождения по имени Мартин и племянник Роберта Райхела, известного по выступлениям за «Калгари», «Айлендерс» и «Торонто».

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border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CF2k2eJAM8X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TSN (@tsn_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-02T19:23:26+00:00">2 Окт 2020 в 12:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Претенденты

Если с первой тройкой существует относительная ясность, то далее в дело должен вступить другой фактор. Его проще всего описать словом «вкусовщина». На бумаге у десятка юниоров есть приличные козыри, но в данный момент это еще ничего не значит. Хоккеистов, которые с большой долей вероятности вырастут в лидеров клубов НХЛ, никто не назовет, поскольку достоинства еще не созревших игроков уравновешиваются недостатками.

Австрийский центр Марко Росси, возможно, станет самым ярким хоккеистом в истории своей страны. Он, выступая в лиге Онтарио за «Оттаву-67», в последнем чемпионате набрал 120 очков в 56 матчах. Его арсенал атакующих навыков впечатляет, а скромный рост (176 сантиметров) пугает, если рассуждать о трансформации успехов на молодежном уровне во взрослый.

Одноклубник Росси, канадец Джек Куинн — лучший снайпер драфта с 52 шайбами в 62 играх. Бросок у него сумасшедший. При этом форвард не простая «пулялка», а разносторонний игрок, выходящий даже на меньшинство. Средние габариты, неплохое катание. В НХЛ он имеет хорошие шансы закрепиться, но вряд ли будет столь же эффективен, как в юниорах. Хотя Алекс Дебринкэт из «Чикаго» хороший пример для подражания.

Защитник Джейми Дрисдейл соответствует всем критериям последней моды для игроков своего амплуа — не самый большой, подвижный, с прекрасным катанием и атакующими навыками. Он хорошо смотрелся на молодежном чемпионате мира, выиграв с Канадой «золото». Задача дорасти до звездных новичков последних лет типа Шабо, Макара, Хьюза сложная, но реалистичная.

Два других защитника, которым прочат хорошее будущее, помощнее и понадежнее. Джейк Сэндерсон — сын известного канадского нападающего по имени Джефф, который был на хорошем счету в НХЛ в девяностые-нулевые. Перспективный защитник был капитаном юниорской сборной США и лучше всего справляется с обязанностями в своей зоне. А вот его коллега по амплуа Кэйден Гуле, выступающий за «Принс Альберт» в Западной лиге, запомнился как игрок более разносторонний. Заслужил сравнение по своей манере с защитником «Сент-Луиса» Парэйко. И тоже из хоккейной семьи — его старший брат Бренден играет на той же позиции в «Анахайме».

Из остальных выделить можно шведских крайних нападающих Лукаса Рэймонда («Фрелунда») и Александра Хольца («Юргорден»). Оба техничные, умные и с отличным катанием. Разве что первый чаще лезет в борьбу и лучше пашет в обороне, а у второго — убийственный бросок и потенциал вырасти в топ-снайпера и в сильнейшей лиге мира.

Финн Антон Лунделл котируется на уровне первой десятки, хотя по отзывам некоторых экспертов он лучше всего раскроется в роли центра третьего звена. Стоит ли брать его высоко? Вопрос почти риторический. Канадские форварды Коул Перфетти (центр из «Сагино», лига Онтарио) и Сет Джарвис (правый край из «Портленда», Западная лига) креативны, техничны, быстры, умны и разрывают вратарей в своих лигах — 111 и 98 очков соответственно. Беспокоит только их рост в районе 177−178 сантиметров. Не из каждого одаренного игрока с такими габаритами вырастают новые Пойнты и Кейны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CF7sFHpJ8eI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CF7sFHpJ8eI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CF7sFHpJ8eI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NHL (@nhl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-04T19:02:49+00:00">4 Окт 2020 в 12:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Русский фактор

Российские игроки в последнее время снова стали пользоваться популярностью. Пресловутый «русский фактор» остался в прошлом. Наших соотечественников брать уже не боятся. Год назад клубы НХЛ взяли сразу 28 человек — на два больше, чем шведов. На этом драфте снова могут уйти более 20 наших юниоров. В этом не будет ничего удивительного.

В то же время количество совершенно не коррелирует с качеством. Для значительной части игроков выбор на драфте может стать главным достижением в карьере. Иногда понять мотивы того или иного выбора нельзя. Например, нападающего из системы «Нефтехимика» Булата Шафигуллина «Лос-Анджелес» два года назад забронировал себе в третьем раунде. Однако в КХЛ он в 58 матчах так и не забросил ни одной шайбы.

Сейчас лишь один игрок, которого могут выбрать на драфте, имеет потенциал большой звезды. Это вратарь СКА Ярослав Аскаров. Он вряд ли доживет до середины первого раунда. Неудачное выступление на молодежном чемпионате мира не сильно отразилось на его позициях. Сравнения с Андреем Василевским по-прежнему продолжаются сыпаться со всех сторон. Выбирать голкипера очень высоко в последнее время не принято. Но рискнуть может «Оттава», у которой три выбора (3-й, 5-й и 28-й) только в первом раунде. Чтобы пошуметь в плей-офф в ближайшие два-три сезона, предпосылок нет, поэтому можно потерпеть, пока Аскаров будет развиваться в России. Можно даже потратить пятый выбор.

Два игрока «Салавата Юлаева», нападающий Родион Амиров и защитник Шакир Мухамадуллин, по разным рейтингам котируются в первом раунде. Один — ближе к середине, другой — ближе к концу. У каждого есть ощутимые недостатки, которые бросаются в глаза, несмотря на вспышки результативности в нынешнем чемпионате. Это объективная реальность, применимая ко многим молодым хоккеистам. Для того, чтобы заиграть в НХЛ, обоим надо поработать над многими компонентами.

Талантливый центр и мой персональный фаворит Марат Хуснутдинов уже дебютировал в СКА. Его несколько лет в Подольске тренировал Геннадий Курдин, воспитавший Кучерова и Гусева. Умный, техничный нападающий скорее всего будет выбран во втором раунде. Примерно в этом же отрезке должен уйти и другой интересный центрфорвард Василий Пономарев. Он вместо «Спартака» второй год проводит в лиге «Квебека» за «Шавиниган». Свои акции уроженец Зеленограда за это время как минимум не ухудшил.

Из менее раскрученных на сегодняшний день игроков следуют обратить внимание на вратаря из системы «Ак Барса» Артура Ахтямова и защитника «Русских Витязей» Филата Зотова.

Больше всего поражает близорукость скаутов, пропустивших на прошлых драфтах таких игроков, как Артем Галимов («Ак Барс»), Егор Соколов («Кейп-Бретон», лига Квебека) и Егор Чинахов («Авангард»). За что, спрашиваются, люди получают деньги, если ни один из 31 клуба НХЛ не расстался с выбором хотя бы в седьмом раунде?

Нет гарантий, что эти парни стопроцентно заиграют за океаном. Но если и брать кого-то, то молодежь с очевидным потенциалом. «Большой риск — большая награда». Эта старая мудрость на драфтах работает с незапамятных времен. Шанс исправить ошибку у менеджмента клубов НХЛ сейчас будет. Совершенно не удивлюсь, если Чинахова заберут как минимум в третьем раунде. Форвард на глазах превращается в одного из ведущих нападающих «Авангарда», а его контракт истекает уже следующей весной.