«Коламбус» получил от «Монреаля» Доми и драфт-пик в обмен на Андерсона
«Коламбус» и «Монреаль» произвели обмен игроками, сообщают сайты обоих клубов.
«Коламбус» и «Монреаль» произвели обмен игроками, сообщают сайты обоих клубов.
«Блю Джэкетс» получили нападающего Макса Доми и право выбора в третьем раунде драфта 2020 года (78-й номер по порядку — Прим. «СЭ»). Состав «Канадиэнс» пополнил форвард Джош Андерсон.
25-летний Доми в прошлом сезоне провел 71 матч за «Монреаль» в регулярном чемпионате и набрал 44 (17+27) очка. В