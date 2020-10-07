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00:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Коламбус» получил от «Монреаля» Доми и драфт-пик в обмен на Андерсона

«Коламбус» и «Монреаль» произвели обмен игроками, сообщают сайты обоих клубов.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Блю Джэкетс» получили нападающего Макса Доми и право выбора в третьем раунде драфта 2020 года (78-й номер по порядку — Прим. «СЭ»). Состав «Канадиэнс» пополнил форвард Джош Андерсон.

25-летний Доми в прошлом сезоне провел 71 матч за «Монреаль» в регулярном чемпионате и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 10 игр и 3 (0+3) очка. 26-летний Андерсон отыграл 26 матчей регулярного чемпионата за «Коламбус» и набрал 4 (1+3) очка.

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