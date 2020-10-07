«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца Лафренье под первым номером на драфте НХЛ

Источник: AFP 2020

18-летний Лафренье провел два последних сезона в команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) «Римуски». В сезоне-2019/20 канадец набрал 112 (35 шайб + 77 передач) очков в 52 матчах. Воспитанниками этого же клуба являются победитель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Венсан Лекавалье и трехкратный обладатель главного трофея НХЛ Сидни Кросби из «Питтсбурга». Оба хоккеиста были выбраны на драфте под первыми номерами.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1e82b5364d9b011f4047" data-vnd="1e82b5364d9b011f4047" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1e82b5364d9b011f4047" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе молодежной сборной Канады (игроки не старше 20 лет) форвард стал победителем чемпионата мира 2020 года и самым ценным игроком турнира, набрав 10 (4+6) очков в пяти играх. Также Лафренье стал обладателем Кубка Глинки/ Гретцки в составе юниорской сборной Канады.

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Канадские хоккеисты не выбирались под первым номером с 2015 года. Тогда «Эдмонтон» получил Коннора Макдэвида.

«Рейнджерс» по итогам досрочно завершившегося регулярного чемпионата заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В предварительном раунде плей-офф команда проиграла «Каролине» со счетом 0−3 в серии. «Рейнджерс» получили право первого выбора на драфте, выиграв лотерею 11 августа.

Пятерка сильнейших

Право второго выбора на драфте во время лотереи получил «Лос-Анджелес» — клуб остановился на канадском нападающем ямайского происхождения Куинтоне Байфилде. Последние два сезона он выступал за команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Садбери Вулвз». В его активе 109 матчей и 143 (61+82) очка. В составе молодежной сборной Канады 18-летний хоккеист выиграл чемпионат мира 2020 года.

Под третьим номером «Оттавой» был выбран немец Тим Штюцле. Перед драфтом 18-летний форвард возглавлял рейтинг центрального скаутского бюро среди европейских хоккеистов. В прошедшем сезоне он провел 41 матч за «Маннгейм» в элитном дивизионе чемпионата Германии и набрал 34 (7+27) очка.

Имевший четвертый пик «Детройт» остановил свой выбор на шведском форварде Лукасе Реймонде. Он является воспитанником «Фрёлунды», в составе которой провел 43 матча и набрал 12 (6+6) очков. Выступая за юниорскую сборную Швеции 18-летний Реймонд стал победителем чемпионата мира в 2019 году, а годом позже завоевал бронзовую медаль с молодежной национальной командой.