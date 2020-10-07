«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца Лафренье под первым номером на драфте НХЛ
ТАСС, 7 октября. Канадский нападающий Алексис Лафренье выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Церемония
ТАСС, 7 октября. Канадский нападающий Алексис Лафренье выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Церемония
18-летний Лафренье провел два последних сезона в команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) «Римуски». В сезоне-2019/20 канадец набрал 112 (35 шайб + 77 передач) очков в 52 матчах. Воспитанниками этого же клуба являются победитель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Венсан Лекавалье и трехкратный обладатель главного трофея НХЛ Сидни Кросби из «Питтсбурга». Оба хоккеиста были выбраны на драфте под первыми номерами.
В составе молодежной сборной Канады (игроки не старше 20 лет) форвард стал победителем чемпионата мира 2020 года и самым ценным игроком турнира, набрав 10 (4+6) очков в пяти играх. Также Лафренье стал обладателем Кубка Глинки/ Гретцки в составе юниорской сборной Канады.
Канадские хоккеисты не выбирались под первым номером с 2015 года. Тогда «Эдмонтон» получил Коннора Макдэвида.
«Рейнджерс» по итогам досрочно завершившегося регулярного чемпионата заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В предварительном раунде
Право второго выбора на драфте во время лотереи получил «Лос-Анджелес» — клуб остановился на канадском нападающем ямайского происхождения Куинтоне Байфилде. Последние два сезона он выступал за команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Садбери Вулвз». В его активе 109 матчей и 143 (61+82) очка. В составе молодежной сборной Канады 18-летний хоккеист выиграл чемпионат мира 2020 года.
Под третьим номером «Оттавой» был выбран немец Тим Штюцле. Перед драфтом 18-летний форвард возглавлял рейтинг центрального скаутского бюро среди европейских хоккеистов. В прошедшем сезоне он провел 41 матч за «Маннгейм» в элитном дивизионе чемпионата Германии и набрал 34 (7+27) очка.
Замкнул пятерку драфта НХЛ 2020 года американский защитник Джейк Сандерсон. Его выбрала «Оттава». Последние два сезона он выступал в Хоккейной лиге США (USHL) за юниорскую сборную страны. 18-летний защитник провел 41 матч и набрал 21 (4+17) очко.