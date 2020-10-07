Ярослав Аскаров выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года
ТАСС, 7 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» выбрал российского голкипера Ярослава Аскарова под 11-м номером на драфте 2020 года. Церемония
ТАСС, 7 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» выбрал российского голкипера Ярослава Аскарова под 11-м номером на драфте 2020 года. Церемония
18-летний голкипер в России выступает в системе петербургского СКА. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел три матча и впервые в карьере сыграл «на ноль» во встрече с московским «Спартаком» (2:0). Также в активе Аскарова одна игра за СКА в прошлом сезоне, где большую часть времени голкипер проводил в составе команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева».
Аскаров был выбран под самым высоким номером в истории драфтов НХЛ среди российских вратарей. Ранее в первом раунде свои команды узнавали четыре голкипера из России. Под 21-м номером драфта 1994 года «Бостон» выбрал Евгения Рябчикова, в 2006 году «Вашингтон» под 23-м номером получил Семена Варламова, в 2012 году «Тампа» под 19-м номером выбрала Андрея Василевского, а в 2015 году под 22-м номером права на Илью Самсонова достались «Вашингтону». Также Аскаров был выбран под самым высоким порядковым номером среди российских игроков в 2020 году.
В 2019 году Аскаров стал обладателем Кубка Глинки/ Гретцки в составе юниорской сборной России. В 2020 году он выступал на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) и завоевал серебряную медаль.
«Нэшвилл» в досрочно завершившемся регулярном чемпионате занял шестое место, а в предварительном раунде