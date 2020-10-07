Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
6.10
Витязь
Локомотив
05
Хоккей. КХЛ
6.10
ЦСКА
ХК Динамо
20
Все события
Фоторепортажи
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
08:11 (мск), источник: ТАСС

Ярослав Аскаров выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года

ТАСС, 7 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» выбрал российского голкипера Ярослава Аскарова под 11-м номером на драфте 2020 года. Церемония из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

18-летний голкипер в России выступает в системе петербургского СКА. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел три матча и впервые в карьере сыграл «на ноль» во встрече с московским «Спартаком» (2:0). Также в активе Аскарова одна игра за СКА в прошлом сезоне, где большую часть времени голкипер проводил в составе команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева».

Во время загрузки произошла ошибка.

Аскаров был выбран под самым высоким номером в истории драфтов НХЛ среди российских вратарей. Ранее в первом раунде свои команды узнавали четыре голкипера из России. Под 21-м номером драфта 1994 года «Бостон» выбрал Евгения Рябчикова, в 2006 году «Вашингтон» под 23-м номером получил Семена Варламова, в 2012 году «Тампа» под 19-м номером выбрала Андрея Василевского, а в 2015 году под 22-м номером права на Илью Самсонова достались «Вашингтону». Также Аскаров был выбран под самым высоким порядковым номером среди российских игроков в 2020 году.

Национальная Хоккейная Лига

В 2019 году Аскаров стал обладателем Кубка Глинки/ Гретцки в составе юниорской сборной России. В 2020 году он выступал на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) и завоевал серебряную медаль.

«Нэшвилл» в досрочно завершившемся регулярном чемпионате занял шестое место, а в предварительном раунде плей-офф уступил «Аризоне» со счетом 1−3 в серии. Контракт Аскарова с петербургским клубом действует до окончания сезона-2021/22. Это означает, что он без разрешения СКА не сможет присоединиться к системе «Нэшвилла» раньше.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
Надаль вышел в полуфинал Roland Garros
Беттмэн назвал ориентировочную дату начала нового сезона в НХЛ
«Спартак» проиграл в матче КХЛ со счетом 1:7
Шварцман впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь