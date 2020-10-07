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08:51 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» выбрал Родиона Амирова под 15-м номером на драфте НХЛ

ТАСС, 7 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» выбрал российского нападающего Родиона Амирова под 15-м номером на драфте 2020 года. Церемония из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме.

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Амиров является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». 19-летний форвард в нынешнем сезоне провел девять матчей в КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В прошлом регулярном чемпионате в его активе была 21 игра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Амиров стал вторым российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2020 года. Под общим 11-м номером «Нэшвилл» забрал 18-летнего вратаря Ярослава Аскарова. В составе юниорской сборной России Амиров стал серебряным призером чемпионата мира 2019 года.

Национальная Хоккейная Лига

«Торонто» в досрочно завершившемся регулярном чемпионате НХЛ занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В предварительном раунде плей-офф команда из Канады уступила «Коламбусу» со счетом 2−3 в серии. В составе «Торонто» выступает российский нападающий Илья Михеев.

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