«Торонто» выбрал Родиона Амирова под 15-м номером на драфте НХЛ

Амиров является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». 19-летний форвард в нынешнем сезоне провел девять матчей в КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В прошлом регулярном чемпионате в его активе была 21 игра.

Амиров стал вторым российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2020 года. Под общим 11-м номером «Нэшвилл» забрал 18-летнего вратаря Ярослава Аскарова. В составе юниорской сборной России Амиров стал серебряным призером чемпионата мира 2019 года.

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