Агент Аскарова заявил, что игрок может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА

18-летний Аскаров был выбран «Нэшвиллом» под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В настоящее время вратарь выступает за СКА и в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел три встречи. Контракт Аскарова с петербургским клубом истекает после окончания сезона-2021/22.

«Через два года сядем с руководством СКА и будем обсуждать, как дальше жить. Мы не являемся сторонниками побега в Америку, здесь у нас тоже все неплохо. К нему очень хорошо относятся в клубе и в сборной. Не факт, что мы через два года поедем в “Нэшвилл”, будем принимать решение, когда подойдет время», — отметил Исаков.