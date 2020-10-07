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09:35 (мск), источник: ТАСС

Агент Аскарова заявил, что игрок может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА

ТАСС, 7 октября. Российский вратарь Ярослав Аскаров может не поехать в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» после окончания контракта с петербургским СКА. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сергей Исаков.

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Источник: РИА "Новости"

18-летний Аскаров был выбран «Нэшвиллом» под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В настоящее время вратарь выступает за СКА и в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел три встречи. Контракт Аскарова с петербургским клубом истекает после окончания сезона-2021/22.

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СКА (Санкт-Петербург)

«Через два года сядем с руководством СКА и будем обсуждать, как дальше жить. Мы не являемся сторонниками побега в Америку, здесь у нас тоже все неплохо. К нему очень хорошо относятся в клубе и в сборной. Не факт, что мы через два года поедем в “Нэшвилл”, будем принимать решение, когда подойдет время», — отметил Исаков.

Национальная Хоккейная Лига

В 2019 году Аскаров стал обладателем Кубка Глинки/ Гретцки в составе юниорской сборной России. В 2020 году он выступал на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) и завоевал серебряную медаль.

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