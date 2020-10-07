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10:04 (мск), источник: ТАСС

Чинахов выбран «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года

ТАСС, 7 октября. «Коламбус» выбрал российского нападающего Егора Чинахова под 21-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Церемония из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-режиме.

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Источник: РИА "Новости"

19-летний Чинахов является воспитанником омского хоккея. В текущем сезоне форвард дебютировал в составе «Авангарда». В его активе 12 матчей и 7 (5 голов + 2 передачи) очков.

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В 2018 году в составе юниорской сборной России Чинахов завоевал бронзовую медаль Кубка Глинки/Гретцки. Форвард стал четвертым российским хоккеистом, которого выбрали на драфте НХЛ 2020 года.

Национальная Хоккейная Лига

Под 20-м номером в «Нью-Джерси» ушел защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин. Он является победителем Кубка вызова и Кубка Глинки/Гретцки 2019 года в составе юниорской сборной России. В КХЛ Мухамадуллин провел 43 матча и набрал 7 (1+6) очков.

Авангард (Омск)

Первым выбранным на драфте россиянином стал голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров. Он отправился в «Нэшвилл» под 11-м номером. Форварда Родиона Амирова «Торонто» забрал под 15-м номером.

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