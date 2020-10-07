Чинахов выбран «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года

Источник: РИА "Новости"

19-летний Чинахов является воспитанником омского хоккея. В текущем сезоне форвард дебютировал в составе «Авангарда». В его активе 12 матчей и 7 (5 голов + 2 передачи) очков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1e82b5364d9b011f4047" data-vnd="1e82b5364d9b011f4047" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1e82b5364d9b011f4047" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2018 году в составе юниорской сборной России Чинахов завоевал бронзовую медаль Кубка Глинки/Гретцки. Форвард стал четвертым российским хоккеистом, которого выбрали на драфте НХЛ 2020 года.

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Под 20-м номером в «Нью-Джерси» ушел защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин. Он является победителем Кубка вызова и Кубка Глинки/Гретцки 2019 года в составе юниорской сборной России. В КХЛ Мухамадуллин провел 43 матча и набрал 7 (1+6) очков.

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