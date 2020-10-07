«Конкуренция в “Торонто” не пугает, поеду в Канаду доказывать». Амиров — о выборе на драфте НХЛ

Источник: Sport24

Вторым русским на драфте НХЛ-2020 вслед за Ярославом Аскаровым котировался Родион Амиров. В большинстве рейтингов нападающего «Салавата Юлаева» ставили в третьем десятке, однако на самом драфте его выбрали раньше. 19-летнего уфимца забрал под 15-м номером «Торонто». После церемонии Родион поспал несколько часов и отправился на тренировку «СЮ». И уже после нее мы созвонились с игроком и обсудили его будущее в качестве проспекта «Мэйпл Лифс».

— Смотрели ли драфт?

— Да, смотрел от начала до конца весь первый раунд. Эмоции, конечно, сейчас самые положительные. Радуюсь, что попал в такую организацию, как «Торонто». Это большой клуб с большой историей. Очень счастлив, что они выбрали меня.

— Шакир Мухамадуллин сказал, что у него чуть сердце не выпрыгнуло из-за волнения. Вы сильно переживали?

— Я тоже нервничал прилично. Было волнение даже после того, как выбрали. Но тогда уже приятное. Я вместе с семьей смотрел драфт, вместе переживали.

— Выбор «Торонто» сильно удивил?

— Мы разговаривали с «Торонто», но также я общался и с другими командами. Но все-таки понимал, что скорее всего выберут «Мэйпл Лифс». Так что можно сказать, что ждал.

— Когда впервые узнали об интересе к вам со стороны «Мэйпл Лифс»?

— Летом начали общаться. И до драфта постоянно были на связи. Помимо «Торонто» был в постоянно контакте с другими клубами. Но за день до драфта мне позвонил генеральный менеджер «Торонто».

— О чем у вас был разговор с Кайлом Дубасом?

— Да ничего особенного. Он задавал обычные вопросы, просто хотел поближе познакомиться. Такой стандартный тест перед драфтом. Дубас пожелал удачи.

— Ваш английский позволяет свободно говорить?

— Сейчас активно учу язык с репетитором. Понимаю практически все, но нужен переводчик, чтобы нормально поддерживать беседу.

— Какое количество команд с вами общалось?

— Почти все, за исключением трех-четырех. А так со всеми вел диалог.

— Необычные вопросы вам задавали?

— Интересовались моей жизнью, хобби, увлечениями. Хотели узнать меня поближе, какой я человек вне хоккея. А так сказал бы, что вопросы задавали обычные. Но еще были психологические тесты. Это было непривычно.

— Сложно по зуму общаться?

— Конечно, хотелось бы вживую, чтобы прочувствовать всю атмосферу. Все-таки такое событие один раз в жизни бывает. Но, к сожалению, в этом все только по интернету. Ну, ничего, постоянно общался по зуму дома.

— В анкете сказано, что ваш кумир детства — это Малкин. Теперь будете равняться на Мэттьюса и Марнера?

— Это большие звезды. Я и до этого следил за ними. За Кучеровым, Мэттьюсом, Нюландером и многими другими. Они все большие мастера, стараюсь всегда что-то подчерпнуть для себя в их игре.

— Кто-то из игроков «Торонто» вас лично поздравил?

— Да, довольно много ребят. Писали Спецца, Нюландер, Таварес, Марнер.

— Некоторые эксперты считают, что «Торонто» не слишком удачный вариант для вас, потому что в системе слишком много нападающих, да и в топ-6 основы одни звезды с длительными контрактами. Вас это не смущает?

— Нет, я готов к конкуренции. И она меня точно не пугает. Я поеду в Канаду доказывать свою состоятельность, буду усердно работать и идти к своей цели.

— В последних матчах вы играете больше 20 минут за «Салават». В 19 лет сложно сразу справиться с такой нагрузкой?

— Это большая ответственность. Огромное спасибо тренерскому штабу и руководству за доверие. Здорово, что я столько времени играю в последних встречах. Сейчас много работаю с тренером по физподготовке, тренируюсь в зале. Пока вроде бы нормально переношу нагрузки на льду, на усталость не жалуюсь.

— В последний год вас нередко критиковали в России. Это не убивало веру в себя?

— Конечно, было неприятно. Но старался брать для себя что-то полезное в критике, но несильно зацикливаться на негативе. Понимал, что нужно больше работать и прикладывать усилий, чтобы добиться нужного результата.

— Понимаете, что теперь на вас будет оказывать еще больше давления?

— Да, я готов и к давлению, и к вниманию. Тут другого варианта нет.

— А готовы к бесконечным вопросам, уедете ли в Северную Америку по окончании сезона?

— Готов. Сейчас у меня сезон в «Салавате Юлаеве», и мысли только об этом. Не хочу забегать вперед, буду стараться делать все для клуба. Основные задачи сейчас связываю с родным клубом.

— А как же молодежный чемпионат мира?