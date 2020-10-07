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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Миннесота» выбрала Хуснутдинова под 37-м номером на драфте НХЛ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов выбран «Миннесотой» под 37-м номером на драфте НХЛ. сообщается на странице «Миннесоты» в Twitter.

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Раунды драфта со второго по седьмой проходят в среду в онлайн-режиме.

На счету 18-летнего Хуснутдинова два матча за основной состав СКА в текущем сезоне. В прошлом сезоне форвард в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) провел за «СКА-1946» 44 матча и набрал 38 очков (13 голов + 25 результативных передач). Хуснутдинов выступал за юниорские сборные России.

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