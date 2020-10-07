«Питтсбург» обменял двукратного обладателя Кубка Стэнли Мюррея в «Оттаву»

Источник: AP 2020

Также «Питтсбург» получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под 52-м номером.

Мюррей является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В прошедшем сезоне НХЛ 26-летний голкипер провел за «Питтсбург» 38 матчей в регулярном чемпионате (отразил 89,9% бросков, пропустил 2,87 шайбы за игру, один сухой матч) и три игры в плей-офф Кубка Стэнли. В составе сборной Канады он стал серебряным призером чемпионата мира (2019).

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург) Все о команде

В прошедшем сезоне 20-летний хоккеист выступал за команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс», в составе которой провел 59 игр и набрал 66 (30 голов + 36 передач) очков.