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20:32 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» обменял двукратного обладателя Кубка Стэнли Мюррея в «Оттаву»

ТАСС, 7 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» обменял вратаря Мэттью Мюррея на нападающего Джонатана Грудена в «Оттаву». Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга».

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Источник: AP 2020

Также «Питтсбург» получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под 52-м номером.

Мюррей является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В прошедшем сезоне НХЛ 26-летний голкипер провел за «Питтсбург» 38 матчей в регулярном чемпионате (отразил 89,9% бросков, пропустил 2,87 шайбы за игру, один сухой матч) и три игры в плей-офф Кубка Стэнли. В составе сборной Канады он стал серебряным призером чемпионата мира (2019).

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург)

В прошедшем сезоне 20-летний хоккеист выступал за команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс», в составе которой провел 59 игр и набрал 66 (30 голов + 36 передач) очков.

В данный момент проходят второй и последующие раунды драфта НХЛ. Новый сезон чемпионата, как сообщил перед началом церемонии драфта комиссар лиги Гэри Беттмэн, планируется начать 1 января. Изначально старт сезона-2020/21 планировался на 1 декабря.

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