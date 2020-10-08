Чечелев, Ахтямов и Тринеев выбраны в четвертом раунде драфта НХЛ

«Калгари» под 96-м номером выбрал российского вратаря Даниила Чечелева. Еще один голкипер Артур Ахтямов был выбран «Торонто» под 106-м номером. 117-м выбрал форварда Богдана Тринеева «Вашингтон». Тринеев выступает в системе московского «Динамо».