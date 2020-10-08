В Америке прошел исторический драфт НХЛ. «Оттава» выбрала юниора из России спустя 13 лет, а «Анахайм» — через 11
«Русского фактора» больше не существует?
«Русского фактора» больше не существует?
В первом раунде драфта клубы НХЛ выбрали четверых россиян. Но Родион Амиров, Ярослав Аскаров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов — не единственные герои драфта. В последующих раундах прозвучали фамилии еще 19 перспективных парней из России. Sport24 подводит итоги вербовки лучших юниоров планеты.
Билл Герин продолжает коллекционировать потенциально топовых центров. Если до этого драфта подносчиком снарядов для Кирилла Капризова было принято считать Александра Хованова, то всего за сутки многое изменилось. Сначала «Миннесота» выбрала в первом раунде австрийца Марко Росси, а свой пик во втором раунде «дикари» потратили на Марата Хуснутдинова — сильнейшего российского центра этого драфта. Это игрок с отличным катанием и развитыми оборонительными навыками. Интересно, что право выбирать под № 37 «Уайлд» получили в результате обмена
Второго после Шакира Мухамадуллина русского защитника выбрал «Калгари». Клуб из провинции Альберта обратил внимание на габаритного парня, который в свои 18 лет уже провел один сезон в NCAA. То есть играет Ян Кузнецов не среди сверстников, а против студентов, которые преимущественно старше на
Третьим русским юниором, выбранным во втором раунде, стал Василий Пономарев. Ему, уехавшему год назад за океан,
Одной из главных интриг драфта впору было считать стратегию «Оттавы» и «Анахайма». Эти две команды годами зарабатывали репутацию русофобских организаций. «Сенаторз» стирали многолетние предубеждения обменами, заполучив за короткий период Анисимова, Наместникова, Зайцева и Абрамова. Но на драфте клуб, чей владелец Юджин Мельник имеет украинские корни, не выбирал русских очень давно. Последний случай датирован 2007 годом, когда во втором раунде «Оттава» объявила фамилию Руслана Башкирова. Нападающий, на тот момент игравший в лиге Квебека, до НХЛ так и не добрался. Егор Соколов тоже ушел в конце второго раунда, и также представляет QMJHL. Однако габариты и харизма одного из лидеров молодежной сборной России на последнем чемпионата мира позволяют рассчитывать, что он не повторит путь Башкирова.
Активно русифицируется не только «Калгари», но и «Каролина». Вслед за Пономарева «ураганы» задрафтовали Александра Никишина, с которым они провели один совместный сезон за «Крылья Советов». Неужели руководство клуба из Роли так покорил Андрей Свечников? Еще немного, и молодая звезда «Харрикейнз» может стать эдаким Овечкиным, который как магнит притягивает соотечественников. Если говорить о Никишине, то это самый опытный русский защитник, выходивший на этот драфт. Еще в прошлом сезоне он регулярно выходил в основе «Спартака», а Олег Знарок даже предоставил юниору три матча в
В Калифорнии и без того хватает молодых русских форвардов, которые стоят в очереди в основной состав. Ближе всех пока Максим Летунов, пробивавшийся в НХЛ через студенческую лигу. Даниил Гущин также два года провел США, но вместо NCAA отправился в Канаду. Есть сомнения, что переезд в лигу Онтарио пойдет миниатюрному и техничному форварду на пользу. Куда интереснее было бы посмотреть на Гущина в КХЛ, но права на уроженца Екатеринбурга принадлежат ЦСКА. А в команде Игоря Никитина, как известно, путь наверх не особо короче, чем в «Сан-Хосе».
У обладателей Кубка Стэнли не было пика в первом раунде, а два выбора во втором они потратили на канадских нападающих из Западной хоккейной лиги. И только к третьему раунду «Тампа» вспомнила, игроки из какой страны сделали ее чемпионом. «Лайтнинг» выбрали Максима Грошева — земляка Михаила Сергачева. Но если стремительно прогрессирующий защитник так и не сыграл за родной клуб, то Грошев проводит уже второй сезон за «Нефтехимик». Не обращайте внимание на то, что на минувшем МЧМ у новоявленного проспекта «молний» 0+0. Он был на год моложе большинства соперников и партнеров. Прежде всего, к козырям Максима стоит отнести мощный кистевой бросок. Да и скорость, помноженная на неплохие габариты, позволяют нижнекамцу быть опасным в быстрых прорывах.
Ожидалось, что вторым после Ярослава Аскарова среди русских вратарей на драфте уйдет Всеволод Скотников. Ведь именно эти два кипера должны составить тандем сборной России на предстоящем чемпионате мира. Видимо, претендентов на Скотникова смутил его контракт с ЦСКА. Тогда как Даниил Чечелев и выступает за скромный «Витязь», и его соглашение с подмосковным клубом истекает после этого сезона. Уроженец Хабаровска, а по совместительству племянник
Всеволод Скотников? Может быть, Амир Мифтахов? Нет, вместо главного конкурента Аскарова на предстоящем чемпионате мира или его напарника на минувшем МЧМ, в четвертом раунде «Торонто» задрафтовал Артура Ахтямова. Он на год младше Мифтахова, и до недавнего времени проигрывал ему конкуренцию в системе «Ак Барса», но на драфте старшего товарища опередил. Ахтямов уже был бэкапом «Ак Барса» в «Зеленом дерби», а с учетом пандемии коронавируса, наверняка еще неоднократно появится на лавке главной команды Татарстана. А вот его перспективы в «Мэйпл Лифс» крайне туманны.
Не зря Александр Овечкин уже много лет является советником генерального директора «Динамо». Формальность, скажите вы? Глядя на то, как «Вашингтон» выбирает на драфте нападающего молодежной команды
2020 год точно особенный. Не только
Спустя четыре раунда после Родиона Амирова «Торонто» выбирает другого нападающего из России. Причем
Сразу после Овчинникова в «Торонто» другой канадский клуб выбрал нападающего «Локомотива» Максима Березкина. Интересно, что тот и другой являются уроженцами Читы — не самого, прямо скажем, хоккейного города. Березкин в некотором роде антагонист Овчинникова.
«Торонто» и «Калгари» выбрали на драфте двух россяин. «Оттава» задрафтовала юниора из России спустя 15 лет. Не остался в стороне и «Эдмонтон». Из всех канадских клубов в стороне до поры до времени оставались только «Ванкувер» с «Монреалем». Исправился Марк Бержевен в шестом раунде, когда «Канадиенс» задрафтовали нападающего из системы СКА. Александр Гордин был среди тех молодых ребят, что в экстренном порядке заменяли основных игроков питерского клуба. 39 голов в МХЛ не прошли незамеченными. В матче с «Ак Барсом» нападающий провел на льду 10 минут.
Вслед за «Монреалем» забрал игрока из России и «Ванкувер». Таким образом, не осталось канадских команд, не задрафтовавших наших соотечественников. «Кэнакс» обратили свой взор на Дмитрия Злодеева — еще одного нападающего из системы московского «Динамо». На этот раз центрального. Любопытно, что они с Богданом Тринеевым оба родом из Воронежа. Наряду с Читой — это самый неожиданный
Под конец драфта Мифтахов
Один из главных сюрпризов драфта со знаком «минус» — поздний выбор Александра Пашина. По масштабу таланта он мало чем уступает Родиону Амирову, но между двумя уфимцами оказалось шесть (!) раундов. Форвард «Салавата Юлаева» был лучшим бомбардиром юниорской сборной России на Кубке
Самый загадочный русский, выбранный на драфте. О нем известно разве то, что родился Спицеров в
Последним русским, выбранным на драфте, стал Максим Марушев. Для него это была уже третья попытка задрафтоваться. Один из