В Америке прошел исторический драфт НХЛ. «Оттава» выбрала юниора из России спустя 13 лет, а «Анахайм» — через 11

В первом раунде драфта клубы НХЛ выбрали четверых россиян. Но Родион Амиров, Ярослав Аскаров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов — не единственные герои драфта. В последующих раундах прозвучали фамилии еще 19 перспективных парней из России. Sport24 подводит итоги вербовки лучших юниоров планеты.

№ 37. «Миннесота Уайлд» — Марат Хуснутдинов

Билл Герин продолжает коллекционировать потенциально топовых центров. Если до этого драфта подносчиком снарядов для Кирилла Капризова было принято считать Александра Хованова, то всего за сутки многое изменилось. Сначала «Миннесота» выбрала в первом раунде австрийца Марко Росси, а свой пик во втором раунде «дикари» потратили на Марата Хуснутдинова — сильнейшего российского центра этого драфта. Это игрок с отличным катанием и развитыми оборонительными навыками. Интересно, что право выбирать под № 37 «Уайлд» получили в результате обмена Бонино-Канин с «Нэшвиллом». Когда Хуснутдинов доберется до Миннеаполиса? Не раньше, чем через два года, когда у него закончится контракт со СКА. К этому времени форвард, уже дебютировавший в КХЛ, должен обрасти мышцами и набраться опыта взрослого хоккея.

№ 50. «Калгари Флэймз» — Ян Кузнецов

Второго после Шакира Мухамадуллина русского защитника выбрал «Калгари». Клуб из провинции Альберта обратил внимание на габаритного парня, который в свои 18 лет уже провел один сезон в NCAA. То есть играет Ян Кузнецов не среди сверстников, а против студентов, которые преимущественно старше на два-три-четыре года. Выступая за университет Коннектикута вместе с Владиславом Фирстовым, он стал вторым защитником-бомбардиром команды. Задрафтовав Кузнецова, «Калгари» приблизился к статусу одной из самых русских команд НХЛ. Но пока только на бумаге. Рушан Рафиков, Дмитрий Завгородний, Артем Загидулин до основы «огоньков» пока не добрались, а Елесин появлялся в составе лишь эпизодически.

№ 53. «Каролина Харрикейнз» — Василий Пономарев

Третьим русским юниором, выбранным во втором раунде, стал Василий Пономарев. Ему, уехавшему год назад за океан, какое-то время прочили первый раунд, но не самый удачный сезон в лиге Квебека поставил на этих амбициях крест. И тут очень наглядно противопоставление с Маратом Хуснутдиновым. Что один, что второй — топовые центры по своему году, надежда молодежной сборной России. Но Пономарев уехал в Канаду ради мифического успеха на драфте, а Хуснутдинов сменил «Витязь» на СКА. Казалось бы, одному гарантированно игровое время и близость к НХЛ, а у другого были велики шансы потонуть в знаменитой питерской ротации. Но в итоге выше выбирают того, кто остался развиваться во второй лиге мира. Это ли не урок всем, кто смотрит на Запад? Впрочем, развеселая «Каролина» видится для Пономарева не самым плохим вариантом.

№ 61. «Оттава Сенаторз» — Егор Соколов

Одной из главных интриг драфта впору было считать стратегию «Оттавы» и «Анахайма». Эти две команды годами зарабатывали репутацию русофобских организаций. «Сенаторз» стирали многолетние предубеждения обменами, заполучив за короткий период Анисимова, Наместникова, Зайцева и Абрамова. Но на драфте клуб, чей владелец Юджин Мельник имеет украинские корни, не выбирал русских очень давно. Последний случай датирован 2007 годом, когда во втором раунде «Оттава» объявила фамилию Руслана Башкирова. Нападающий, на тот момент игравший в лиге Квебека, до НХЛ так и не добрался. Егор Соколов тоже ушел в конце второго раунда, и также представляет QMJHL. Однако габариты и харизма одного из лидеров молодежной сборной России на последнем чемпионата мира позволяют рассчитывать, что он не повторит путь Башкирова.

№ 69. «Каролина Харрикейнз» — Александр Никишин

Активно русифицируется не только «Калгари», но и «Каролина». Вслед за Пономарева «ураганы» задрафтовали Александра Никишина, с которым они провели один совместный сезон за «Крылья Советов». Неужели руководство клуба из Роли так покорил Андрей Свечников? Еще немного, и молодая звезда «Харрикейнз» может стать эдаким Овечкиным, который как магнит притягивает соотечественников. Если говорить о Никишине, то это самый опытный русский защитник, выходивший на этот драфт. Еще в прошлом сезоне он регулярно выходил в основе «Спартака», а Олег Знарок даже предоставил юниору три матча в плей-офф. Никишин — не по годам спокойный и уверенный в себе игрок обороны. В новом сезоне он пока не играл за красно-белых, что принято связывать со здоровьем. У Александра якобы существует какая-то сердечная аномалия, насчет которой у врачей нет единого мнения. Если он решит все проблемы, то спокойно сможет пробиться в НХЛ.

№ 76. «Сан Хосе Шаркс» — Даниил Гущин

В Калифорнии и без того хватает молодых русских форвардов, которые стоят в очереди в основной состав. Ближе всех пока Максим Летунов, пробивавшийся в НХЛ через студенческую лигу. Даниил Гущин также два года провел США, но вместо NCAA отправился в Канаду. Есть сомнения, что переезд в лигу Онтарио пойдет миниатюрному и техничному форварду на пользу. Куда интереснее было бы посмотреть на Гущина в КХЛ, но права на уроженца Екатеринбурга принадлежат ЦСКА. А в команде Игоря Никитина, как известно, путь наверх не особо короче, чем в «Сан-Хосе».

№ 85. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Максим Грошев

У обладателей Кубка Стэнли не было пика в первом раунде, а два выбора во втором они потратили на канадских нападающих из Западной хоккейной лиги. И только к третьему раунду «Тампа» вспомнила, игроки из какой страны сделали ее чемпионом. «Лайтнинг» выбрали Максима Грошева — земляка Михаила Сергачева. Но если стремительно прогрессирующий защитник так и не сыграл за родной клуб, то Грошев проводит уже второй сезон за «Нефтехимик». Не обращайте внимание на то, что на минувшем МЧМ у новоявленного проспекта «молний» 0+0. Он был на год моложе большинства соперников и партнеров. Прежде всего, к козырям Максима стоит отнести мощный кистевой бросок. Да и скорость, помноженная на неплохие габариты, позволяют нижнекамцу быть опасным в быстрых прорывах.

№ 96. «Калгари Флэймз» — Даниил Чечелев

Ожидалось, что вторым после Ярослава Аскарова среди русских вратарей на драфте уйдет Всеволод Скотников. Ведь именно эти два кипера должны составить тандем сборной России на предстоящем чемпионате мира. Видимо, претендентов на Скотникова смутил его контракт с ЦСКА. Тогда как Даниил Чечелев и выступает за скромный «Витязь», и его соглашение с подмосковным клубом истекает после этого сезона. Уроженец Хабаровска, а по совместительству племянник пресс-атташе «Амура», уже дебютировал в Высшей лиге. А вот пробиться в состав команды Михаила Кравеца ему пока будет трудно. Интересно, что как и Аскаров, проспект «Калгари» — редкий среди голкиперов обладатель правого хвата.

№ 106. «Торонто Мэйпл Лифс» — Артур Ахтямов

Всеволод Скотников? Может быть, Амир Мифтахов? Нет, вместо главного конкурента Аскарова на предстоящем чемпионате мира или его напарника на минувшем МЧМ, в четвертом раунде «Торонто» задрафтовал Артура Ахтямова. Он на год младше Мифтахова, и до недавнего времени проигрывал ему конкуренцию в системе «Ак Барса», но на драфте старшего товарища опередил. Ахтямов уже был бэкапом «Ак Барса» в «Зеленом дерби», а с учетом пандемии коронавируса, наверняка еще неоднократно появится на лавке главной команды Татарстана. А вот его перспективы в «Мэйпл Лифс» крайне туманны.

№ 117. «Вашингтон Кэпиталз» — Богдан Тринеев

Не зря Александр Овечкин уже много лет является советником генерального директора «Динамо». Формальность, скажите вы? Глядя на то, как «Вашингтон» выбирает на драфте нападающего молодежной команды бело-голубых, в этом закрадываются сомнения. После прошлого драфта, когда «Кэпиталз» умудрились не взять ни одного игрока из России, команда из столицы США исправилась. Любопытно, что скаутом в системе «столичных» работает Рубен Бегунц, не так давно трудившийся на руководящей должности в «Динамо». Разумеется, он неплохо занает способности Тринеева.

№ 129. «Анахайм Дакс» — Артем Галимов

2020 год точно особенный. Не только из-за коронавируса, но и из-за окончания «утиного» игнора российских юниоров. «Анахайм» не выбирал игроков из нашей страны на протяжении 11 лет. Последним был чемпион мира среди молодежи Игорь Бобков. Артем Галимов выигрывал на МЧМ только бронзу, но он уже сейчас — готовый игрок. По крайней мере, для КХЛ. А генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов даже называл нападающего будущей звездой НХЛ. Ни много, ни мало. Старт сезона обернулся для молодого центрфорварда чуть менее ярким, чем они него ожидали, но в колоде Дмитрия Квартальнова это один из самых интересных игроков. «Анахайму» осталось только ждаться своего проспекта-переростка, чьей контракт с «Ак Барсом» заканчивается в 2023 году. Неплохой улов для «уток», а вот для Галимова — отсутствие выбора, который уже маячил на горизонте.

№ 137. «Торонто Мэйпл Лифс» — Дмитрий Овчинников

Спустя четыре раунда после Родиона Амирова «Торонто» выбирает другого нападающего из России. Причем чем-то похожего по манере игры на форварда «Салавата Юлаева». Дмитрий Овчинников хоть и играет в МХЛ на позиции центрального нападающего, среди мужиков выходит исключительно на фланге. У него неплохое катание, и в целом это классический русский игрок со всеми его плюсами и минусами. Массы, а главное — умения выдерживать стыковую борьбу, ему пока критически недостает. Примерно тоже самое можно сказать и про Амирова, который редко идет в «пекло». С той лишь разницей, что Родион уже пробился в основу «Салавата», а Дмитрий все еще топчется на пороге КХЛ, играя за куда более скромную «Сибирь».

№ 138. «Эдмонтон Ойлерз» — Максим Березкин

Сразу после Овчинникова в «Торонто» другой канадский клуб выбрал нападающего «Локомотива» Максима Березкина. Интересно, что тот и другой являются уроженцами Читы — не самого, прямо скажем, хоккейного города. Березкин в некотором роде антагонист Овчинникова. Ему-то как раз габаритов хватает для игры на взрослом уровне здесь и сейчас. Высокий, почти под центнер веса. Андрей Скабелка его уже оценил. Из семи матчей этого сезона в КХЛ трижды юный «железнодорожник» получал более 10 минут, и однажды доверие главного тренера привело к голевой передаче.

№ 171. «Монреаль Канадиенс» — Александр Гордин

«Торонто» и «Калгари» выбрали на драфте двух россяин. «Оттава» задрафтовала юниора из России спустя 15 лет. Не остался в стороне и «Эдмонтон». Из всех канадских клубов в стороне до поры до времени оставались только «Ванкувер» с «Монреалем». Исправился Марк Бержевен в шестом раунде, когда «Канадиенс» задрафтовали нападающего из системы СКА. Александр Гордин был среди тех молодых ребят, что в экстренном порядке заменяли основных игроков питерского клуба. 39 голов в МХЛ не прошли незамеченными. В матче с «Ак Барсом» нападающий провел на льду 10 минут.

№ 175. «Ванкувер Кэнакс» — Дмитрий Злодеев

Вслед за «Монреалем» забрал игрока из России и «Ванкувер». Таким образом, не осталось канадских команд, не задрафтовавших наших соотечественников. «Кэнакс» обратили свой взор на Дмитрия Злодеева — еще одного нападающего из системы московского «Динамо». На этот раз центрального. Любопытно, что они с Богданом Тринеевым оба родом из Воронежа. Наряду с Читой — это самый неожиданный город-герой драфта-2020.

№ 186. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Амир Мифтахов

Под конец драфта Мифтахов все-таки достался одной из команд. Этой командой стали действующие чемпионы НХЛ. В будущем вратарь «Ак Барса» может стать напарником воспитаника «Салавата Юлаева». Как вам такая история? Еще одно «Зеленое дерби», но уже внутри отдельно взятой команды в сильнейшей лиге мира. Объективно говоря, потеснить Андрея Василевского в ближайшие лет восемь шансов у Мифтахова нет. Но стать его бэкапом — вполне посильная задача. Правда, для начала нужно переиграть Тимура Билялова в «Ак Барсе».

№ 199. «Каролина Харрикейнз» — Александр Пашин

Один из главных сюрпризов драфта со знаком «минус» — поздний выбор Александра Пашина. По масштабу таланта он мало чем уступает Родиону Амирову, но между двумя уфимцами оказалось шесть (!) раундов. Форвард «Салавата Юлаева» был лучшим бомбардиром юниорской сборной России на Кубке Глинки-Гретцки и успешно выступал на других международных турнирах. Если что и могло отпугнуть клубы НХЛ, так это скромные габариты Пашина (170 см/70 кг). Однако выбор «Каролины» с годами может обернуться настоящей «кражей». Александр вполне может пойти по стопам Никиты Гусева, которого также недооценили в его 18 лет.

№ 210. «Сан-Хосе Шаркс» — Тимофей Спицеров

Самый загадочный русский, выбранный на драфте. О нем известно разве то, что родился Спицеров в Санкт-Петербурге, а в 15 лет переехал за океан. Последние годы нападающий выступал в низших юниорских лигах США. Следующий сезон должег провести в NCAA. Прямо скажем, удивительный выбор от «Шаркс».

№ 215. «Вегас Голден Найт» — Максим Марушев

Последним русским, выбранным на драфте, стал Максим Марушев. Для него это была уже третья попытка задрафтоваться. Один из братьев-близнецов Марушевых достался «Вегасу», а вот Данила оказался невостребованным. Что и понятно: первый довольно результативно играет за фарм-клуб «Ак Барса», а второй выступает в чемпионате Казахстана.