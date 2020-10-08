Худобин ещё не договорился с «Далласом» и склоняется к выходу на рынок свободных агентов

Источник: AP 2020

По данным источника, россиянин не принял последнее предложение «Далласа» и склоняется к выходу на рынок свободных агентов. Однако, по слова Лебрюна, стороны ещё могут достичь договорённости.

В плей-офф 34-летний Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,69.